誰來選台大校長 遴選委員會名單下午揭曉

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（中央社記者陳至中台北19日電）台灣大學校長管中閔宣布不續任，校方今天召開臨時校務會議，將透過投票選出遴選委員會中的18席，加上教育部指派的3席委員，負責遴選出新任台大校長。

管中閔去年10月以年齡過大為由，宣布不續任校長，任期到民國112年1月7日，校方啟動校長遴選作業，今天召開的臨時校務會議，將投票選出遴選委員會21席中的18席，預計下午2時開票，開票完畢後對外宣布當選名單。

校長遴選委員會中分成學校代表9人（教研人員7人、行政人員1人、學生代表1人），校友代表及社會公正人士9人。各種身分的候選人各有不同的推派方式，但都要經過校務會議代表投票，票數較高的人當選，但任一性別不得少於1/3。

根據媒體日前揭露的遴委會候選名單，包括國家衛生研究院院長梁賡義、前衛生福利部長蔣丙煌、企業家尹衍樑、前行政院副院長杜紫軍、前行政院農業委員會主任委員陳保基等。

遴委會成立後，將公開徵求校長人選，遴委會委員也可主動推薦。被推薦人參與遴選者，要通過資格審查，同時也要獲得遴委會1/3以上推薦票數，才能正式成為校長候選人。候選人名單隨後須向全校公告，並附完整的資料給校務會議代表。

下一階段，候選人須經過校內公開說明治校理念、逐一與遴委會面談。再由校務會議進行「推薦投票」，須獲得全體校務會議代表1/3以上票數，才能進入最後階段。

最後階段在遴委會，採兩輪投票模式，先選出2名得票數較高的候選人，最終的校長當選者，必須獲得出席委員過半支持。

依照台大推估的作業期程（確切日期由遴委會決定），遴委會將在4月初召開第一次會議，5月公開徵求校長人選，7月公告候選人名單，9月下旬校務會議推薦投票，10月初由遴委會票選出校長當選人。（編輯：陳政偉）1110219