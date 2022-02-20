俄烏僵局牽動油價 21日起汽柴油各調漲0.3、0.6元

（中央社記者潘姿羽台北20日電）俄烏緊張局勢持續僵持，促國際油價跟著走高，中油今天宣布，受國際油價上漲影響，雖然啟動油價平穩雙機制，明天凌晨零時起，國內汽、柴油仍各調漲新台幣0.3元及0.6元。



台灣中油公司21日凌晨零時起，汽、柴油各調漲0.3元及0.6元，參考零售價格分別為92無鉛汽油每公升30.2元、95無鉛汽油每公升31.7元、98無鉛汽油每公升33.7元、超級柴油每公升28.1元。



中油表示，本週受到石油輸出國家組織及夥伴國（OPEC+）實際增產幅度未達目標，以及俄烏地緣政治局勢高度緊張等因素影響，導致油價上漲。



本週浮動油價調整原則的調價指標7D3B週均價上漲1.7美元，新台幣兌美元匯率貶值0.046元，國內油價依公式計算漲幅為1.61%。



中油指出，按浮動油價機制調整原則，汽、柴油每公升原應各調漲0.9元及2.2元，為維持價格低於日、韓、港、星等亞洲鄰近國家，柴油吸收1.0元，換算後95無鉛汽油每公升32.3元，因此進一步再啟動油價平穩措施，超出的2.3元經計算25%吸收調幅並四捨五入後，汽、柴油每公升各吸收0.6元。



因中油啟動雙重平穩機制，汽、柴油各吸收0.6元及1.6元，國內汽、柴油實際價格每公升各調漲0.3元及0.6元。



中油補充，本週依油價公式、政府調降貨物稅（汽、柴油每公升各共2元及1.5元）調整國內油價，並持續以亞洲國家最低價、平穩機制運作，汽、柴油各需調整的0.6元及1.6元均由台灣中油吸收；累計111年至1月底止，台灣中油共吸收4.69億元。（編輯：黃國倫）1110220