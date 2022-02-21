膽道癌逐年增加 國衛院研發專屬台灣複方化療

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（中央社記者陳婕翎台北21日電）膽道癌在台灣是較少見原發性惡性腫瘤，但近年有增加趨勢，再加上症狀不明顯，導致存活率低，國衛院研發台灣膽道癌專屬免疫化療複方（NGS）降低副作用，成功延長患者存活期。

膽道癌被稱為「不常討論的沉默殺手」，據衛福部國健署癌症登記數據，108年約有2300人被診斷罹患膽道癌，人數直逼胰臟癌。膽道癌依其發生位置，可粗略分為肝內膽道癌、肝外膽道癌及膽囊癌。

國家衛生研究院癌症研究所主治醫師蘇勇曄今天在國衛院研究成果記者會表示，膽道癌症狀跟一般的腸胃不舒服或是膽結石類似，常見症狀有右上腹痛、噁心、嘔吐、體重、食慾下降和黃疸。由於症狀不明顯，不易及早發現，達60至70%患者確診已無法手術，5年存活率低於10%。

面對膽道癌無法手術的患者，蘇勇曄說，國際標準複方化療簡稱GC，只有25%患者腫瘤明顯縮小，整體中位存活期只有11.4個月，卻有25%病患會發生嚴重白血球低下的副作用。在日本的研究中，更高達60%病患會出現嚴重白血球低下。

嚴重白血球低下代表免疫力低下，容易遭病菌感染，若遭遇感染，可能有生命危險。蘇勇曄表示，這些數據顯示GC處方並不適合亞洲人使用，研發適合台灣人使用的膽道癌處方勢在必行。國衛院癌症研究所與醫界開始合作研發改良型GS處方與NGS處方，並執行臨床試驗。

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蘇勇曄說，數據發現，改良型GS處方具有國際標準治療相似療效，約22%的病患腫瘤會明顯縮小，整體中位存活期12.7個月，但只有4%的病患發生嚴重白血球低下；使用NGS處方有高達45%病患腫瘤會明顯縮小，整體中位存活期長達19個月，只有6%病患發生嚴重白血球低下的副作用。

蘇勇曄也分享參加臨床試驗案例近況，52歲男性，診斷第4期肝內膽道癌轉移淋巴，無法手術切除，接受NGS複方免疫化療，治療僅1.5個月，腫瘤明顯縮小，治療7個月後，轉移淋巴結已消失，8個月內接受14次化療、手術切除全部腫瘤，109年10月手術至今未有復發跡象。（編輯：方沛清）1110221