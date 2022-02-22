職災勞工車禍多處骨折 職能復健機構助重返職場

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勞動部職業安全衛生署職災勞工保護組組長林秋妙（中）22日指出，職災勞工面臨職災，若停工時間越長、復工困難度更高，因此勞動部有補助全台24個專業機構，能提供職災勞工職能復健等訓練，讓職災勞工儘速重返職場。中央社記者吳欣紜攝 111年2月22日

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（中央社記者吳欣紜台北22日電）24歲飯店廚師楊先生下班路途中發生嚴重車禍，造成主動脈剝離併雙側血胸及骨折等無法工作，後經勞動部補助的職能復健專業機構協助復健，成功在災後8個月回歸職場。

勞動部今天舉行例行業務報告，勞動部職業安全衛生署職災勞工保護組組長林秋妙會中指出，職災勞工面臨職災，若停工時間越長、復工困難度更高，因此勞動部有補助全台24個專業機構，能提供職災勞工職能復健等訓練，讓職災勞工儘速重返職場。

高雄長庚醫院職能治療師張瑞昆會中指出，職能復健與醫療復健不同，主要目的是儘速協助職災勞工重返職場，因此有包含工作能力評估、工作強化訓練、工作模擬訓練、心理輔導及社會適應及職務再設計等職能復健服務。

張瑞昆分享，曾有一名24歲的飯店廚師楊先生在下班路途中發生嚴重車禍，造成主動脈剝離併雙側血胸、左股骨幹開放性骨折、右腕骨折、第四及第五胸椎骨折等嚴重外傷，在醫院接受治療5個月後生理狀況趨於穩定，便經由復健科轉介楊先生接受職能復健服務作為復工準備。

張瑞昆說，經過專業工作能力評估，楊先生的工作需長時間站立烹調及搬運果菜，因此後續工作能力強化訓練重點放在提升核心肌群能力及省力負重技巧，以符合工作所需，在訓練後期也設計烹飪工作模擬等，讓楊先生歷經災變8個月後終於順利復工了。

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張瑞昆分享，協助職災勞工重返職場有幾個重要的關鍵，包含雇主配合度以及勞工意願等，像是楊先生的雇主配合度相當高，包含職災發生時就幫忙申請相關給付，後續配合排班讓楊先生可以漸進式復健等，且楊先生個人重返職場意願也相當高，因此相當積極復健。

林秋妙表示，勞動部補助全台24個專業機構提供職災勞工職能復健等訓練，目前一年約協助600名職災勞工重返職場，未來勞工職業災害保險及保護法將於5月1日上路，屆時職能復健等服務將逐步轉由經過認可職能復健專業機構來提供，呼籲有需求職災勞工如有職能復健服務需求都可洽各地服務據點了解。（編輯：謝雅竹）1110222