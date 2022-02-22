更多編輯台推薦新聞：
香港疫情為何失控？ 患者躺戶外病床吹冷風 醫護以一顧百哭著值班
兩岸

香港疫情為何失控？ 患者躺戶外病床吹冷風 醫護以一顧百哭著值班

基隆捷運路線圖、轉乘方式看這裡 預計2032年通車
生活

基隆捷運路線圖、轉乘方式看這裡 預計2032年通車

蒲亭承認烏東2共和國、為何忌憚烏克蘭加入北約？歷史糾葛一次看
國際

蒲亭承認烏東2共和國、為何忌憚烏克蘭加入北約？歷史糾葛一次看

英國24日起解除所有防疫限制 將COVID-19視為流感
國際

英國24日起解除所有防疫限制 將COVID-19視為流感

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
首頁 / 生活

配合調度業者急用 澳洲雞蛋空運576箱已抵台

2022/2/22 17:46（2/22 18:05 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
農委會22日表示，近一週主力通路架上洗選雞蛋供應情況漸趨穩定，較少出現無蛋銷售情況，目前每盒約新台幣59、62元，並限購盒數，讓更多人都買得到。（消費者提供）中央社記者楊淑閔傳真 111年2月22日
農委會22日表示，近一週主力通路架上洗選雞蛋供應情況漸趨穩定，較少出現無蛋銷售情況，目前每盒約新台幣59、62元，並限購盒數，讓更多人都買得到。（消費者提供）中央社記者楊淑閔傳真 111年2月22日
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者楊淑閔台北22日電）天冷雞蛋產量減低，農委會今天說，為了穩定供應，已向加工業調度逾1萬箱，開學了，有業者表示急需使用，因此19日已從澳洲空運576箱還給業者，後續美、日雞蛋也將來台。

農委會畜牧處接受中央社記者電話訪問時表示，因應去年入冬起天冷雞蛋產量減低，為了穩定春節前的市場需求，每天缺口約1萬箱（國內產業每箱200顆），節前跟加工業者調度庫存雞蛋，並規劃從澳洲、美國、日本進口，還給加工業者使用。

畜牧處也說，春節過後陸續開學，有的加工業者表示急需使用雞蛋，因此進口雞蛋方式包含空運、海運兩種。

農委會防檢局表示，其實國內業者，例如麥當勞長期都使用美國雞蛋，持續申請進口中，2月15、18日就各進口一批到台灣使用；另外，19日已從澳洲空運5961公斤、進口規格箱體576箱抵台（澳洲每箱180顆），當天防檢局檢疫合格，20日衛福部食藥署抽驗合格並放行。日本方面也已在作業中，後續會提出輸入申請，可能在2月底、3月海運來台。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事
請輸入正確的電子信箱格式
訂閱
感謝您的訂閱！

畜牧處說明，要還給急需使用雞蛋的業者採空運進口，後續日本、美國雞蛋也會陸續運抵台灣，還給配合調度的加工業者使用；此外，也有業者將自行購買、申請輸入。

近一週來，主力通路架上洗選雞蛋供應情況漸趨穩定，較少出現無蛋銷售情況，目前每盒約新台幣59、62元，並限購盒數，讓更多民眾都買得到，價格比之前的56、57元略漲。畜牧處分析，天氣仍冷，產量還沒回升，零售價略漲應是反映產地價不再凍漲在每台斤34.5元，已升至36.5元有關，約多2元。（編輯：管中維）1110222

延伸閱讀
進口解雞蛋荒 專案有條件准自日本輸入天冷產蛋率未回升 蛋商估清明節才能足量供應雞蛋納畜禽業冷鏈運輸倉儲補助 可延長保鮮1週好市多衛生紙限購 全聯愛買部分門市雞蛋限買1至2盒雞蛋產地價每台斤升2元 零售價局部跟進調漲
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

下載中央社「一手新聞」 app，每日新聞不漏接！
iOS App下載Android App下載
地機族