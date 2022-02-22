疑因連日降雨道路坍塌 台中機車騎士摔車受傷

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者蘇木春台中22日電）台中市南區一處道路，因連日下雨疑似污水坑管線坍塌導致路面下陷，有機車騎士經過摔車受傷，送醫後無大礙，台中市政府已在現場設置警示措施，明天上午將開挖改善。

台中市議員羅廷瑋服務處今天發布新聞稿指出，今天晚間約6時30分，於南區美村南路近高工路，因連日下雨疑似污水坑管線坍塌導致路面下陷，適逢下班交通尖峰時間，有機車騎士因未注意到路面狀況而發生摔車意外。

羅廷瑋表示，服務處人員經過事發路段時，協助指揮交通並設置三角錐提醒行經用路人路面狀況，受傷的機車騎士輕微擦傷，由救護車送往大里仁愛醫院就醫後，並至警局製作筆錄

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

台中市政府發布新聞稿表示，今天晚間經1999通報南區美村南路道路坑洞，台中市養護工程處立即派員至現場勘查，經查道路坑洞凹陷且下方有掏空情形，已立即設置安全警示措施。

市府指出，對於有民眾經過摔車受傷，市府相當重視，將進一步關心慰問；另為釐清塌陷原因，養工處已聯繫中市府水利局明天上午一同現勘，由養工處開挖了解掏空原因並加以改善，維護民眾安全。（編輯：林治平）1110222