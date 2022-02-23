優化邊境防疫 學者建議依疫苗保護力區分檢疫措施

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（中央社記者許秩維台北23日電）公衛學者陳秀熙今天提出優質化邊境防疫措施，建議用是否完整接種2劑以上疫苗以及是否仍具抗體保護力來採取不同檢疫措施，完整接種且仍具保護力者，可無須隔離檢疫。

台灣大學公共衛生學院教授陳秀熙與團隊今天舉行COVID-19（2019冠狀病毒疾病）防疫科學線上直播，解析最新疫情狀況。

觀察台灣目前疫情，陳秀熙指出，近期本土個案漸減，走向動態清零，但1月至今入境旅客感染COVID-19的發生率仍在上升，因此還無法完全解封，如何優質化境外移入檢疫措施，防止境外移入個案導致社區流行是當前重要課題。

陳秀熙以Omicron流行防疫光譜模式進行分析，多數西方國家採取與病毒共存，而台灣於3至5月間將在動態清零跟重症清零間互相消長，在不影響新常態生活下，仍應維持一定防疫強度，等Omicron次世代疫苗跟抗病毒口服藥物介入後，希望6月能走入類流感化階段。

現在台灣對境外移入檢疫措施採滾動式修正，陳秀熙也提出優質化邊境防疫措施，以接種疫苗紀錄來區分入境旅客及相關工作人員，完整接種疫苗者，可再區分是否仍具抗體保護力。

陳秀熙認為，完整接種2劑以上疫苗且仍具抗體保護力者，無須隔離檢疫；若接種2劑疫苗但保護力已消退，應採取「5+5」檢疫措施（2次PCR、1次快篩）；未完整接種疫苗者，則採「10+7」檢疫措施（2次PCR、4次快篩），以優質化邊境防疫避免造成社區流行。

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除了邊境防疫，陳秀熙與團隊也以餐廳為例，建議可採客製化優質防疫，讓民眾分流用餐。

陳秀熙說明，接種2劑以上疫苗且保護力未消退，可開放正常內用用餐；若接種2劑疫苗但保護力已消退，則在防疫低警戒區用餐，未完整接種疫苗者，則在防疫高警戒區用餐，警戒區用餐都採用隔板和維持社交距離等方案，此客製化優質防疫措施未來也可應用於其他職場。（編輯：張雅淨）1110223