禁抓抱卵母蟹延長為5個月 估讓6成產量繁衍生息

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（中央社記者楊淑閔台北24日電）漁業署今天召開「全年禁止捕撈抱卵母蟹」第2次意見交流座談會，決定抱卵母蟹禁捕期從8月至12月底，增2個月、共5個月，其中61%抱卵母蟹將得以繁衍生息。

今天的座談會由農委會漁業署署長張致盛主持，邀集提案人、地方政府、漁會、專家學者及公民團體共同討論，會中雙方一度出現情緒對話，漁民不滿有網友在提案人臉書留言重傷，並質疑主張永續的一方不懂漁業實務，公民團體則堅持希望強化管理。

張致盛多次出面緩頰、疏通雙邊情緒，終於達成4點共識。首先是「資源管理面」，抱卵母蟹禁漁期由每年8月16日至11月15日，調整為每年8月1日至12月31日。漁業署副署長王正芳接受中央社電訪時說明，多了2個月，這樣對比全年都捕撈的量，可讓61%抱卵母蟹得以繁衍生息。

王正芳說，將增加鏽斑蟳、紅星梭子蟹、遠海梭子蟹及善泳蟳的採捕殼寬（直徑）限制多1公分，從8公分變成9公分，藉此強化蟳蟹漁業資源管理。

其次在「漁業生產面」，漁業界願意配合，將請船長落實卸魚申報工作，全年配合漁業署執行海上科學觀察，蒐集科學研究數據，以利掌握蟳蟹漁業資源動態，取得正確統計數據。

第三，「資訊公開面」，漁業署將邀集產、官、學及公民團體共組諮詢小組，依據科學研究結果，每半年滾動式檢討管制措施，讓全民共同檢視執行情形，協助產業朝永續經營邁進。

第四，「產銷輔導面」，將輔導建立生產地友善漁業標章，提升產業形象與價值，結合產地標章，協助行銷，建立多元銷售管道。

王正芳並說，以上4個面向，漁業署將儘速修正完成「沿近海漁船捕撈蟳蟹類漁獲管制措施」的預告、公告，希望今年8月起如期展開禁捕。（編輯：張芷瑄）1110224