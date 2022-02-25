俄烏開戰油價飆高 下週汽油估漲4角、95無鉛達32元

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中油預估28日零時起，國內汽、柴油每公升零售價各調升新台幣0.4元、0.3元。（中央社檔案照片）

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（中央社記者曾智怡台北25日電）俄羅斯總統蒲亭向烏克蘭展開軍事行動，國際原油價格飆高。按照中油浮動油價公式，預估28日零時起，國內汽、柴油每公升零售價各調升新台幣0.4元、0.3元。

若依預估調整幅度，92無鉛汽油每公升30.6元、95無鉛汽油每公升32.1元、98無鉛汽油每公升34.1元、超級柴油每公升28.4元。

俄烏衝突升級，蒲亭（Vladimir Putin）昨天宣布對烏克蘭採取特殊軍事行動，烏克蘭多個城市遇襲，加劇能源供應干擾疑慮，西方各國矢言對俄羅斯加強制裁。

根據中油浮動油價公式，累算至2月24日調價指標7D3B（70%杜拜＋30%北海布倫特）週均價為每桶96.95美元，較上週94.04美元上漲2.91美元；新台幣兌美元匯率27.904元，較上週27.88元貶值0.024元。

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依照中油浮動油價調整機制作業原則，並且不考量亞鄰競爭國最低價及油價平穩措施條件下，預估下週汽油零售價每公升調漲1.1元、柴油調漲2.2元。

不過，政府要求中油必須考量亞鄰最低價規定，油價調整不得高於日本、南韓、香港、新加坡，加上已達油價平穩措施實施門檻，預料中油將吸收部分漲幅，下週汽、柴油每公升零售價可能各調漲0.4元、0.3元。（編輯：楊蘭軒）1110225