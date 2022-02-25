俄烏開戰刺激買盤 美股逆轉近千點止跌收漲

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者尹俊傑紐約24日專電）俄羅斯入侵烏克蘭震撼全球，美股彷彿洗三溫暖，午盤低接買盤進場，道瓊指數克服盤初跌逾850點的劣勢，收漲92點。科技股回神帶動那斯達克指數漲逾3%，躲過熊市。

俄羅斯集結大軍數週後，今天清晨對烏克蘭首都基輔等多座城市發動攻擊，歐陸數十年來最重大戰事揭開序幕。投資人起初驚魂未定，美股開盤後尾隨亞洲、歐洲多國股市暴跌，道瓊工業指數一度狂瀉859點，從前波高點回檔逾10%，陷入技術修正。

隨著市場信心回籠，低接買盤發揮支撐作用，近期賣壓沉重的科技股帶頭反攻。美國總統拜登下午宣布對俄國祭出新一輪制裁後，那斯達克綜合指數與標準普爾500指數相繼翻紅，道瓊指數也在尾盤收復失土。

道瓊指數終場上漲92.07點，漲幅0.28%，收在33223.83點。標普500指數扭轉盤初跌逾2.6%的頹勢，終場勁揚63.2點，漲幅1.5%，收在4288.7點。那斯達克綜合指數早盤一度慘跌3.4%，終場大漲436.1點，漲幅3.34%，收在13473.58點。

道瓊指數與那斯達克指數連5黑跌勢止步，前者仍瀕臨技術修正，後者則暫時脫離從前波高點回檔20%的熊市（空頭市場）領域。標普500指數止住連4黑頹勢，尚未脫離22日陷入的技術修正。

科技權值股在美股驚奇大逆轉中扮演要角。微軟（Microsoft）股價大漲5.1%，亞馬遜（Amazon.com）、Google母公司Alphabet、臉書（Facebook）母公司Meta及電動車大廠特斯拉（Tesla）漲幅都達4%以上，蘋果公司（Apple）則上漲1.7%。

晶片股午盤漲勢凌厲，費城半導體指數大漲3.7%。台積電美國存託憑證（ADR）早盤一度跌近10%，下探一年多來谷底，終場跌幅收斂至3.5%左右，為費半指數表現最差的成分股。

俄羅斯入侵烏克蘭在全球經濟仍受COVID-19（2019冠狀病毒疾病）大流行影響之際投下震撼彈。一般預期，石油與天然氣價格將在戰事持續期間居高不下，不利多國壓制處在數十年來最高點的通貨膨脹。

倫敦布倫特原油價格在俄軍攻擊烏克蘭後一度衝破每桶100美元大關，為2014年以來首見，價位一度飆上105美元。這波8%的漲勢隨後熄火，每桶收在99美元左右。

熱門避險標的黃金價格走勢類似。國際金價一度漲逾3%，創一年多來新高，隨後拉回0.5%，收在每盎司1900美元以下。

素有美股「恐慌指數」之稱的芝加哥選擇權交易所（CBOE）波動率指數（VIX）盤中一度漲逾20%，午盤隨股市買盤加溫迅速拉回，終場下挫2.3%。

部分投資人認為，俄烏交戰帶來地緣政治變數，供應鏈亂局恐加劇，通膨更難降溫，但經濟復甦也可能更形脆弱。在此情況下，聯邦準備理事會（Fed）等央行官員可能不會太積極緊縮貨幣政策，在低利環境中游刃有餘的高估值科技股可暫時喘口氣。

根據芝加哥商品交易所（CME）預測聯準會利率走向的FedWatch數據，聯準會3月中肯定會升息，基準利率從逼近零水準調高1碼（0.25個百分點）的機率達89%，升息2碼的機率從昨天的34%降至11%。（編輯：郭中翰）1110225