俄烏開戰俄股先崩 法人：原料大漲恐壓縮企業獲利

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（中央社記者吳家豪台北24日電）俄羅斯進軍烏克蘭，俄羅斯股市今天一度崩盤，引發網友熱烈討論；法人分析，若因美歐經濟制裁俄羅斯，導致原料價格大漲，恐影響半導體、電動車、不銹鋼、智慧手機等產業，企業獲利將受到壓縮。

俄羅斯總統蒲亭宣布在烏克蘭展開軍事行動後，驚嚇全球股匯市，俄羅斯股市一度重挫49%，稍早跌幅已收斂至30%左右，盧布兌美元也一度狂貶9%。俄國央行表示，將出手干預，穩定金融市場。

國泰證期分析指出，俄羅斯進軍烏克蘭後，美國總統拜登宣布首波對俄羅斯制裁，對象包括俄羅斯的2家銀行、主權債券、重要人士及其家屬；但俄羅斯坐擁豐富天然資源，為鈀金、白金、鎳、鋁等多種原物料的出口大國，美歐的制裁措施可能阻斷相關原料出口，導致相關原料價格大漲，恐影響半導體、電動車、不銹鋼、智慧手機等產業。

國泰證期指出，俄烏局勢緊張甚至開戰，對全球經濟影響有限，但若因制裁導致原料價格翻揚，企業獲利將受到壓縮。因此後續仍待美俄間的國務卿與外交部長會面，甚至拜登與蒲亭進行會晤，能達成共識減緩衝突。

在俄羅斯正式宣布展開軍事行動後，台股已反映利空而重挫，國泰證期認為，後續跌勢有望趨緩，但原物料價格高漲下，短線即使跌深反彈，空間仍相對有限。

國泰證期表示，外資短線雖因國際政局動盪而轉為偏空，但中長線外資心態未轉為悲觀，且內資操作相對樂觀，即使國際政局動盪，本土投信仍持續站在買方，政府基金在指數拉回時大力加碼護盤，融資餘額因市場恐慌而驟降，整體而言，內資籌碼有利多方，將給予指數下檔支撐。（編輯：張良知）1110224