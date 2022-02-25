俄烏開戰美股逆勢收高 法人：台股力守半年線

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（中央社記者鍾榮峰台北25日電）俄羅斯入侵烏克蘭戰火延燒，美股4大指數逆勢收高，台股24日帶量下殺大跌461點、收在17594.55點，外資賣超台股534億元成歷史第5大。法人表示，美股收漲，科技股勁揚，台股有機會回穩，力守半年線。

俄羅斯總統蒲亭（Vladimir Putin）24日宣布對烏克蘭採取特殊軍事行動，烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelensky）宣布與俄羅斯斷絕外交關係，雙方戰事延燒，美國總統拜登（Joe Biden）公布對俄國的最新嚴厲制裁。

開盤狂瀉的美股逆勢收高，道瓊工業指數上漲92.07點或0.28%，以33223.83點作收。標準普爾500指數上揚63.20點或1.50%，收4288.7點。科技股那斯達克指數勁揚436.1點或3.35%，收13473.59點。費城半導體指數大漲121.36點或3.7%，收3399.16點。

俄烏開戰衝擊亞股，台股也無法倖免、帶量下殺，加權股價指數24日終場重挫461.18點，跌幅2.55%，收在17594.55點，驚險守住半年線約17566點，成交值放大至新台幣4336.86億元，8大類股指數齊跌慘綠。

三大法人外資及陸資賣超534.47億元，自營商賣超126.47億元，投信買超49.78億元，合計賣超611.16億元；投信法人連18個交易日買超，外資單日賣超逾534億元，是外資在台股賣超第5大。

在台指期淨部位，三大法人24日淨空單增加3312口至7775口，其中外資空單加碼超過多單加碼，淨空單增加2850口至19969口，台指期逆價差擴至81.55點。

金管會24日表示，台股下跌但仍有量支撐，即不少投資人仍進場承接，且從上市櫃公司營運表現，可見國內基本面仍然穩健。

期貨法人指出，從技術面來看，台股因地緣政治風險引發恐慌性賣壓，24日重挫長黑K失守季線約17984點，短線觀察國際股市未止穩，烏俄戰事延燒，建議投資人停看聽。

分析師指出，美股收漲，科技股勁揚，指數編纂公司MSCI（明晟）季度調整結果今天收盤生效，台股有機會回穩，力守半年線約17567點。

晶圓代工廠聯電董事會24日通過以資本公積每股配發新台幣3元現金股利；若以聯電24日收盤價51.8元計算，殖利率約5.79%。

因應產能建置需求，聯電董事會並通過資本預算執行案，預計投資金額712.24億元，將依各資本支出預算案計畫投資；聯電董事會也通過在新加坡Fab12i廠區擴建1座先進晶圓廠計畫，新廠將提供22奈米及28奈米製程，總投資金額50億美元。

南亞科董事會24日通過配發現金股利總金額為新台幣114.7億元，配發率約50%，估計每股現金股利約3.70349933元。（編輯：楊蘭軒）1110225