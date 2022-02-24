俄入侵烏克蘭加劇供應疑慮 油價漲破每桶105美元
2022/2/24 22:18
（中央社倫敦24日綜合外電報導）俄羅斯入侵烏克蘭加劇全球能源供應重創疑慮，倫敦布倫特原油期貨漲破每桶105美元，為2014年以來首見。
俄羅斯從陸海空全面攻擊烏克蘭，成為第二次世界大戰以來，歐洲一國對另一國展開的最大攻擊行動。
美國和歐洲已矢言對俄羅斯祭出最嚴厲的制裁。
瑞士銀行（UBS）分析師史特諾沃（Giovanni Staunovo）指出：「俄羅斯是第三大產油國、第二大石油出口國。鑑於目前庫存水準低，加上備用產能減少，石油市場經不起供應重創。供應疑慮也可能刺激囤積石油庫存的行為，而對油價帶來支撐。」
倫敦布倫特原油期貨一度漲至每桶105.79美元，格林威治時間12時21分，最新報價上漲8.15美元，或8.4%，來到每桶104.99美元。紐約西德州中級原油期貨價格則大漲7.33美元，或8%，來到每桶99.43美元。倫敦布倫特和紐約西德州油價分別創下2014年8月和7月以來的高點。（譯者：劉淑琴/核稿：陳政一）1110224
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