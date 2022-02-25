屏菸1936文化基地開幕 優人神鼓震撼迎客

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（中央社記者李卉婷屏東縣25日電）保留屏東菸葉廠再造重生的「屏菸1936文化基地」，今天正式開幕，由享譽國際的「優人神鼓」震撼演出迎客，同時也開啟歷史場域與藝術融合的沉浸式體驗。

屏東縣政府文化處長吳明榮向中央社記者表示，屏東菸葉廠以文化基地再造重生，打造為「屏菸1936文化基地」，4.2公頃的園區，台灣首座菸葉主題館，完整保留菸葉加工機具，透過數位科技導入，不但重現工業遺產的歷史風華，也從互動展覽中認識過往產業發展的脈絡。

迎接屏菸開幕，吳明榮說，今天下午2時開園，開幕當天至28日每日推出限量100份開園禮， 民眾只要上「屏菸1936文化基地」臉書按讚就有機會獲得。

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「屏菸1936文化基地」盛大開幕，邀請「優人神鼓」在園區入口金葉廣場，以擊鼓祈福儀式，迎接民眾入園，舞者以雲腳方式，穿梭在菸葉除骨、複薰等大型加工機具間，用鼓聲、銅鑼等不同樂器屬性，創造空間音樂感，在舞者忽快忽慢的移動步伐當中，遊走空間，也引領觀眾穿越時間長河，平靜享受空間美好。

園區內各展覽館舍至3月底前免費參觀，每週一休館，平日參觀時間為上午9時至下午6時，週五至週日為上午9時至晚上9時，為管制館內人流，採現場抽號碼牌方式入館。（編輯：謝雅竹）1110225