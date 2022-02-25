迎戰228連假車潮 花蓮警方加強交通疏導

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228連假期間花蓮旅宿住房率逾8成，市區車流量增多，花蓮警方比照農曆春節疏導標準，市區部分時段出動超過30名警力在交通要道加強執行分流。（花蓮警分局提供）中央社記者張祈傳真 111年2月25日

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（中央社記者張祈花蓮縣25日電）228連續假期將到，花蓮地區訂房率逾8成，預估將帶來大量車潮，花蓮警方針對台9線、台8線交通要道、觀光景點及市區道路實施交通疏導，轄內蘇花改區間測速26日啟用。

公路總局預估228連假期間，蘇花路廊雙向交通近8萬輛次，南下車潮預計今天湧現，26日將出現南下最大車潮約1萬4800輛次，北上車潮則於28日湧現。

花蓮新城警分局轄管台9線蘇花路廊（台9丁線、台9線蘇澳至崇德路段）、台8線中橫公路等重要道路，警方將於連假3天期間實施重要路段、景區加派警力交管及機車巡邏疏導。

蘇花改中仁隧道速限70公里、仁水隧道速限50公里，將於26日上午8時起恢復區間測速，超速、違規行駛避車道或禁止車種駛入隧道都會開罰。

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花蓮警分局發布新聞資料指出，228連假比照農曆春節疏導標準，每天上午10時起陸續針對市區金三角商圈、東大門觀光夜市及火車站等交通熱點投入警力，實施交通疏導、執行分流，每時段出動超過30名警力。

花蓮警分局呼籲，連假期間市區車流量增多，常見駕駛人違規停駛造成交通壅塞、增加車禍機率，連假期間警方將加強取締違規行駛及違停車輛。（編輯：屈享平）1110225