更多編輯台推薦新聞：
俄羅斯入侵烏克蘭 各國制裁及回應一次看
國際

俄羅斯入侵烏克蘭 各國制裁及回應一次看

臨終時大腦想什麼 科學家首次記錄到人生跑馬燈
科技

臨終時大腦想什麼 科學家首次記錄到人生跑馬燈

戴資穎相隔8年再戰德國 提前備戰全英公開賽
運動

戴資穎相隔8年再戰德國 提前備戰全英公開賽

北溪2號天然氣管線是什麼？與烏克蘭危機有何關係？爭議一次看
國際

北溪2號天然氣管線是什麼？與烏克蘭危機有何關係？爭議一次看

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
首頁 / 生活

迎戰228連假車潮 花蓮警方加強交通疏導

2022/2/25 12:53（2/25 13:16 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
228連假期間花蓮旅宿住房率逾8成，市區車流量增多，花蓮警方比照農曆春節疏導標準，市區部分時段出動超過30名警力在交通要道加強執行分流。（花蓮警分局提供）中央社記者張祈傳真 111年2月25日
228連假期間花蓮旅宿住房率逾8成，市區車流量增多，花蓮警方比照農曆春節疏導標準，市區部分時段出動超過30名警力在交通要道加強執行分流。（花蓮警分局提供）中央社記者張祈傳真 111年2月25日
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者張祈花蓮縣25日電）228連續假期將到，花蓮地區訂房率逾8成，預估將帶來大量車潮，花蓮警方針對台9線、台8線交通要道、觀光景點及市區道路實施交通疏導，轄內蘇花改區間測速26日啟用。

公路總局預估228連假期間，蘇花路廊雙向交通近8萬輛次，南下車潮預計今天湧現，26日將出現南下最大車潮約1萬4800輛次，北上車潮則於28日湧現。

花蓮新城警分局轄管台9線蘇花路廊（台9丁線、台9線蘇澳至崇德路段）、台8線中橫公路等重要道路，警方將於連假3天期間實施重要路段、景區加派警力交管及機車巡邏疏導。

蘇花改中仁隧道速限70公里、仁水隧道速限50公里，將於26日上午8時起恢復區間測速，超速、違規行駛避車道或禁止車種駛入隧道都會開罰。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事
請輸入正確的電子信箱格式
訂閱
感謝您的訂閱！

花蓮警分局發布新聞資料指出，228連假比照農曆春節疏導標準，每天上午10時起陸續針對市區金三角商圈、東大門觀光夜市及火車站等交通熱點投入警力，實施交通疏導、執行分流，每時段出動超過30名警力。

花蓮警分局呼籲，連假期間市區車流量增多，常見駕駛人違規停駛造成交通壅塞、增加車禍機率，連假期間警方將加強取締違規行駛及違停車輛。（編輯：屈享平）1110225

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

下載中央社「一手新聞」 app，每日新聞不漏接！
iOS App下載Android App下載
地機族