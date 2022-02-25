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清大、中山、中興學士後醫學系 衛福部各核23名額

2022/2/25 21:49（2/25 22:18 更新）
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清大、中山、中興等3校爭取設「學士後醫學系」，陸續獲得教育部核准。圖為清華大學。（中央社檔案照片）
清大、中山、中興等3校爭取設「學士後醫學系」，陸續獲得教育部核准。圖為清華大學。（中央社檔案照片）
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（中央社記者陳至中台北25日電）清大、中山、中興等3校爭取設「學士後醫學系」，陸續獲得教育部核准，衛生福利部發函3校，各核給23個名額，比原先教育部建議的各30個名額少了一些。

醫學系向來是競爭激烈的熱門科系，且攸關大學的國際競爭力、學術影響力，近年多所大學希望增設學士後醫學系，台灣面臨高齡社會及長照議題，但受限於衛生福利部控管醫學生總量，難度不低。

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民國109年有4校（清大、中山、中興、元智）申請增設學士後醫學系，教育部於年底初步同意3校（清大、中山、中興）繼續籌備，去年底經教育部審查，清大率先獲同意設立，中山、中興則於今年2月獲准。

教育部當初建議給3校各30個名額，不過衛福部近日核配3校各23個名額。清大校方今天向中央社記者證實，已收到相關公文。中興大學稍早也發出新聞稿，指已獲衛福部核給23個名額，8月將可招生首屆後醫系學生，招生簡章3月公告。（編輯：管中維）1110225

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