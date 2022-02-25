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興大學士後醫學系成立 3月公告招生簡章

2022/2/25 17:08（2/25 17:26 更新）
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中興大學學士後醫學系今年1月獲教育部同意成立，25日接獲衛福部正式來函，核給23名公費生招生名額。圖為民國110年學士後醫學系籌備處揭牌成立，立法院副院長蔡其昌（右4）出席。（中興大學提供）中央社記者趙麗妍傳真 111年2月25日
中興大學學士後醫學系今年1月獲教育部同意成立，25日接獲衛福部正式來函，核給23名公費生招生名額。圖為民國110年學士後醫學系籌備處揭牌成立，立法院副院長蔡其昌（右4）出席。（中興大學提供）中央社記者趙麗妍傳真 111年2月25日
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（中央社記者趙麗妍台中25日電）國立中興大學學士後醫學系1月獲教育部同意成立，今天接獲衛福部正式核給23名公費生招生名額。今年8月將可招生首屆後醫系學生，招生簡章3月公告。

中興大學今天發布新聞稿表示，歷經3年送件申請，今年在制度面、師資聘任、教學空間、課程安排及財務預算等方面，皆已完善規劃，獲核准設立。設立的目標為培育「全人醫療」理念醫學生，聚焦「智慧長照」、「精準健康」、「預防醫學」3大重點領域。

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中興大學與台中榮民總醫院、彰化基督教醫院、童綜合醫院及秀傳醫療體系簽訂教學研究合作協議書，4院未來將成為興大後醫系的教學醫院，支援基礎醫學與臨床醫學教學，並作為臨床實習場所。興大也是全國設有醫學系的大學中，唯一與2家醫學中心合作的學校。

興大校長薛富盛表示，中部地區尚無國立大學醫學系，中興大學成立後醫系，結合國立大學及醫學中心力量，活用各項醫學與臨床教學資源，希望平衡區域醫療資源不均，為偏鄉醫療及防疫公衛貢獻心力。（編輯：郭諭儒）1110225

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