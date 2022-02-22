清華學士後醫學系招生 分2組4月下旬筆試

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（中央社記者魯鋼駿新竹市22日電）國立清華大學學士後醫學系今年開始招生，區分「自然科學組」及「智慧資訊科技組」2組，校方今天公布「英文」及「生物與生化」等考試科目，筆試時間將訂於4月下旬。

清華大學發布新聞稿表示，清華大學學士後醫學系去年9月獲教育部召開跨部會審查會核准設立，因名額尚未確定，招生期程已規劃，但尚未能正式公布。為讓考生有充分時間準備，籌備處決定先行公布考試科目，至於相關細節將以招生簡章為準。

清大指出，學士後醫學系創設目的在於因應精準醫療、智慧醫療等未來醫療趨勢，培育具備數據科學及醫學專業的跨域醫師，將招收具多元背景的大學畢業生，導入現代化科技例如大數據分析、人工智慧（AI）醫療、物聯網、遠距醫療、雲端技術等課程，藉以縮小城鄉醫療差距，提升基層醫療照護品質。

新聞稿中，清大學士後醫學系籌備處表示，醫學系將分為「自然科學組」及「智慧資訊科技組」，2組共同考科為「英文」及「生物與生化」；此外，自然科學組還要考「化學與物理」，智慧資訊科技組加考「資訊科學」。

籌備處指出，醫學系招生採申請入學，第1階段筆試、第2階段書面審查及面試。書審內容包括自傳、申請動機，皆採用「引導式」寫作格式、並限篇幅；此外，還包括大學成績單、推薦函1至2封，以及其它有利審查資料，例如英文能力鑑定證明等。

面試將採國內外醫學系普遍採用的多站式入學面談，預計有8個關卡，了解考生是否具備基層醫療服務的人格特質，以及解決問題的能力。

籌備處表示，目前初步規劃的招生時程為3月下旬網路報名，4月下旬筆試，5月上旬面試，5月中下旬放榜，6月報到，8月入學。詳細招生時程及簡章，會盡速公告。（編輯：戴光育）1110222