更多編輯台推薦新聞：
香港疫情為何失控？ 患者躺戶外病床吹冷風 醫護以一顧百哭著值班
兩岸

香港疫情為何失控？ 患者躺戶外病床吹冷風 醫護以一顧百哭著值班

基隆捷運路線圖、轉乘方式看這裡 預計2032年通車
生活

基隆捷運路線圖、轉乘方式看這裡 預計2032年通車

蒲亭承認烏東2共和國、為何忌憚烏克蘭加入北約？歷史糾葛一次看
國際

蒲亭承認烏東2共和國、為何忌憚烏克蘭加入北約？歷史糾葛一次看

英國24日起解除所有防疫限制 將COVID-19視為流感
國際

英國24日起解除所有防疫限制 將COVID-19視為流感

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
首頁 / 生活

清華學士後醫學系招生 分2組4月下旬筆試

2022/2/22 17:43（2/22 17:57 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
國立清華大學學士後醫學系今年開始招生，區分「自然科學組」及「智慧資訊科技組」2組。圖為清華大學。（中央社檔案照片）
國立清華大學學士後醫學系今年開始招生，區分「自然科學組」及「智慧資訊科技組」2組。圖為清華大學。（中央社檔案照片）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者魯鋼駿新竹市22日電）國立清華大學學士後醫學系今年開始招生，區分「自然科學組」及「智慧資訊科技組」2組，校方今天公布「英文」及「生物與生化」等考試科目，筆試時間將訂於4月下旬。

清華大學發布新聞稿表示，清華大學學士後醫學系去年9月獲教育部召開跨部會審查會核准設立，因名額尚未確定，招生期程已規劃，但尚未能正式公布。為讓考生有充分時間準備，籌備處決定先行公布考試科目，至於相關細節將以招生簡章為準。

清大指出，學士後醫學系創設目的在於因應精準醫療、智慧醫療等未來醫療趨勢，培育具備數據科學及醫學專業的跨域醫師，將招收具多元背景的大學畢業生，導入現代化科技例如大數據分析、人工智慧（AI）醫療、物聯網、遠距醫療、雲端技術等課程，藉以縮小城鄉醫療差距，提升基層醫療照護品質。

新聞稿中，清大學士後醫學系籌備處表示，醫學系將分為「自然科學組」及「智慧資訊科技組」，2組共同考科為「英文」及「生物與生化」；此外，自然科學組還要考「化學與物理」，智慧資訊科技組加考「資訊科學」。

籌備處指出，醫學系招生採申請入學，第1階段筆試、第2階段書面審查及面試。書審內容包括自傳、申請動機，皆採用「引導式」寫作格式、並限篇幅；此外，還包括大學成績單、推薦函1至2封，以及其它有利審查資料，例如英文能力鑑定證明等。

面試將採國內外醫學系普遍採用的多站式入學面談，預計有8個關卡，了解考生是否具備基層醫療服務的人格特質，以及解決問題的能力。

籌備處表示，目前初步規劃的招生時程為3月下旬網路報名，4月下旬筆試，5月上旬面試，5月中下旬放榜，6月報到，8月入學。詳細招生時程及簡章，會盡速公告。（編輯：戴光育）1110222

延伸閱讀
繼清華大學 中山、中興獲准設學士後醫學系縮減城鄉落差 中山大籌設醫學院助屏東偏鄉醫療陽明交大規劃申請設後醫系 育醫師科學家與工程師
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

下載中央社「一手新聞」 app，每日新聞不漏接！
iOS App下載Android App下載
地機族