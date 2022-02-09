繼清華大學後 中山、中興獲准設學士後醫學系

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（中央社記者陳至中台北9日電）清大、中山、中興等3校爭取設「學士後醫學系」，去年9月經教育部審查，清大率先獲同意設立。教育部今天表示，中山、中興也獲准，後續將等待衛生福利部核配公費生名額。

醫學系向來是競爭激烈的熱門科系，且攸關大學的國際競爭力、學術影響力，近年多所大學希望增設學士後醫學系，台灣也面臨高齡社會及長照議題，但受限於衛生福利部控管醫學生總量，難度不低。

民國109年有4校（清大、中山、中興、元智）申請增設學士後醫學系，教育部於年底初步同意3校（清大、中山、中興）繼續籌備。110年9月教育部與衛生福利部等單位組成醫學審議小組，經投票議決，清大獲「同意設立」；中山及中興則獲「可繼續籌備」。

審議小組當時建議中山、中興2校強化與教學醫院的合作與支援關係，尤其在臨床師資延攬留任及學生實習規劃等方面，建立更緊密的連結。經補件後，近日傳回好消息，教育部已同意2校設立學士後醫學系。

教育部今天傍晚以文字回應中央社指出，已審竣通過清大、中山、中興等3校申設學士後醫學系，等衛生福利部核配公費生名額，就會正式告知各校。

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台灣傳統的醫學系是招收高中畢業生；學士後醫學系在美國、加拿大等國較普遍，招收大學畢業生，跨領域特色更為明顯。以台灣最早開設學士後醫的高雄醫學大學為例，修業年限為4年，分成「物理與化學組」、「計算機與程式設計組」。

陽明交通大學也正規劃增設學士後醫學系，醫學院院長陳震寰今天稍早接受中央社採訪表示，目標4年後招生，其他大學的學士後醫主要是培養醫師，陽明交大則是要培養頂尖的醫師科學家和醫師工程師人才。（編輯：陳清芳）1110209