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228連假首日國道注意4路段壅塞 估下午4時後紓解

2022/2/26 13:34
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（中央社記者余曉涵台北26日電）高公局表示，國道今天下午預估重點壅塞路段包含國1南向楊梅至新竹、彰化系統至埔鹽系統、國3南向土城至關西、國5南向南港系統至頭城等，預估要到下午4時後才會紓解。

今天是228連假第1天，根據國道即時路況顯示，中午1時國1高架楊梅端至湖口、國3大溪至高原、土城至鶯歌系統等多個路段車多壅塞，時速不到40公里。

交通部高速公路局發出新聞稿表示，截至中午12時，國道全線交通量為46.5百萬車公里，上午國道壅塞路段主要為國1南向桃園至中壢轉接道、楊梅端至新竹系統；國1高架南向機場系統至中壢轉接道（事故）；國3南向中和至高原、烏日至霧峰；國6東向霧峰系統至東草屯，其餘路段均能維持行車正常。

高公局預估，今天下午重點壅塞路段，將出現在國1南向楊梅至新竹、彰化系統至埔鹽系統、國3南向土城至關西、國5南向南港系統至頭城等路段，其中西部國道預估下午3時後就會逐漸紓解，國5則要到下午4時後紓解。

高公局建議用路人上路前查詢高速公路1968網站及App，並於行駛途中收聽警廣掌握即時路況資訊，避開國道壅塞路段及時段。（編輯：陳政偉）1110226

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