新北儲訓校長結業 盼培育全方位學校領導者

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新北市府教育局辦理國中小候用校長市級儲訓，課程涵蓋美感、雙語、科技及閱讀，其中「美感校園建構」課程將學員分為5組，利用黏土、竹筷、木頭等不同材料，在1小時內打造校園模型，校舍必須立體，兼顧美感、色彩及空間配置。（新北市教育局提供）中央社記者黃旭昇新北市傳真 111年2月26日

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（中央社記者黃旭昇新北26日電）新北市國中與國小儲訓校長結業典禮昨天舉行。教育局指出，盼38名學員透過學習各項課程，未來能勇敢面對種種考驗，成為卓越的學習促進者及學校領導者。

新北市府教育局今天發布新聞，14日起辦理國中、國小候用校長市級儲訓，課程涵蓋美感、雙語、科技及閱讀；在趣味、嚴肅、專業與挑戰性的課程中，由候用校長自發規劃主題展現學習成果，昨天（25日）於沙崙國小舉辦結業典禮。

教育局說，比較挑戰的是，38名學員們分組一起發想設校理念，搭建出海洋樂園、彩虹校園等主題校舍，成果令人驚艷。5組學員分別拿到黏土、竹筷、木頭、色紙等不同材料，1小時內製作做出校舍模型，兼具立體、美感、色彩及空間配置。

學員黃珮琇說，透過參訪學校快速吸取前輩校長的能量，未來站在巨人的肩膀思考學校的品牌。尤其，有許多年輕人放棄高薪投入教育使命，熱情令人感動。

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學員黃易進說，課程結合理論與實務，並共同運用策略思考、解決問題，有助於未來促進校際彼此合作。在雙語課程中，所有學員以英語自我介紹，並以英文隨機介紹景點，實踐雙語教育讓他印象深刻。

教育局長張明文表示，安排學員參訪13所學校及民間單位，邀24名前輩校長及業界專家傳授心法。透過知能學習、參訪、討論、產出的歷程，讓學員瞭解新北重大教育政策，並具備全方位的實務能力。期許透過儲訓能勇敢面對未來種種考驗，成為卓越的學習促進者及學校領導者。（編輯：方沛清）1110226