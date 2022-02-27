國產木材設計競賽 大學生創意「鋸樂部」獲金獎

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

花蓮林管處舉辦「花揮材能－國產木材設計競賽」，由清華大學及屏東科大學生合作的「鋸樂部」作品獲得文創生活類金獎。（花蓮林管處提供）中央社記者李先鳳傳真 111年2月27日

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者李先鳳花蓮縣27日電）愛用國產材政策向下扎根，花蓮林管處舉辦「花揮材能－國產木材設計競賽」，由清華大學及屏東科大學生合作的「鋸樂部」作品獲得文創生活類金獎，藉此增進國產材多元創意。

林務局花蓮林區管理處即日起在大農大富平地森林遊樂區遊客中心展出全部初賽入選作品。昨天進行決選及頒獎，「文創生活類」金獎由清華大學江登豐及屏東科技大學劉璇的作品「鋸樂部」獲得，獎金新台幣5萬5000元；「創意家具類」金獎獲獎者為東海大學張景程、李冠緹的作品「再．見林田山」，獎金6萬元。

花蓮林管處發布新聞資料表示，110年6月開始受理第一屆「花揮材能－國產木材設計競賽」報名，創作主題以林田山林業文化園區、大農大富平地森林園區及池南國家森林遊樂區為意象背景，設計具有特色的國產材木作品。

由林管處提供初選入選者國產材木料，用以製成作品；參與創作競賽者全為大專院校森林及設計相關學系學生，競爭激烈，共有24所學校，92件作品，決選獲獎作品共29組，充滿巧思創意，專業且實用。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

花蓮林管處長黃群策表示，林務局近年積極推動愛用國產材政策，這是花蓮首次「國產木材設計競賽」展覽。使用國產材不僅可減少進口木材的碳足跡，也可促進台灣林業發展，希望藉此增進台灣國產材的多樣性利用，提高木材附加價值，推動多元文化創意產業發展。

展出期間設有「票選區」，遊客可評選自己喜歡的國產材宣導品，參加投票即有機會獲得國產材小禮物。展場旁「國產材木工DIY體驗區」，提供彩繪環頸雉手機架、大冠鷲書擋、原木鋼珠筆等3種付費DIY課程，歡迎民眾體驗動手做的樂趣。（編輯：黃世雅）1110227