寒流農損逾1.3億元 屏東苗栗重災區
2022/2/27 18:40
（中央社記者張雄風台北27日電）行政院農業委員會今天表示，受到2月寒流影響，統計全台農業產物損失約新台幣1億3365萬元，其中以屏東、苗栗災情較為嚴重；農作物則以芒果、草莓損失最重。
農委會晚間發布新聞稿，受2月寒流等及連續降雨影響，造成農業災情，經農糧署、漁業署彙整各直轄市、縣市政府查報資料，截至下午5時，農業產物估計損失計1億3365萬元。
就縣市受損情形，以屏東縣損失4788萬元（占36%）、苗栗縣損失3366萬元（占25%）、桃園市損失1882萬元（占14%）、台中市損失1847萬元（占14%）及新竹縣損失561萬元（占4%）較為嚴重。
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農產損失方面，估計損失金額1億3092萬元，農作物被害面積1324公頃，損害程度28%，換算無收穫面積371公頃，受損作物主要為改良種芒果，被害面積375公頃，損害程度33%，換算無收穫面積124公頃，損失金額3903萬元；其次為草莓3495萬元、高接梨穗約2149萬元、韭菜1902萬元及本地種芒果584萬元等。
另外，漁產損失估計損失金額273萬元，受損漁產主要為海鱺。（編輯：管中維）1110227
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