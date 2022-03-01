台鐵公司化草案送審 工會批交通部避重就輕

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（中央社記者余曉涵台北1日電）交通部已將台鐵公司化草案送交行政院審查，台鐵工會不滿表示，交通部對工會的訴求避重就輕，核心問題也未提出解決方案，送交審查的草案也沒有與工會溝通，不排除動員抗爭。

政府將推動台鐵公司化列為重要政策，交通部長王國材過去1個月來密集與員工溝通，不過交通部與台鐵工會仍無法達成共識。

台鐵工會今天發出新聞稿表示，交通部長王國材完全忽視過去承諾，對於工會提出的訴求都避重就輕，尤其針對核心問題都無法提出解決方案，在2月25日未與工會協商草案的前提下，逕自提交公司化條例予行政院，3月1日進行審查，這已經悖離行政院在92年的承諾。

台鐵工會說，過去對於公司化議題也進行過大規模抗爭，最終獲得行政院函文承諾公司化先決條件包含歷史債務政府全部承接、政策虧損政府全額補貼、建設、維修、車輛等政府負擔及公司化條例與工會協商同意。

台鐵工會主張台鐵土地資產全部保留，用作自主開發，政府應自籌財源，設立償債基金來償還債務；但交通部在草案中，僅針對台鐵新台幣1000多億短期債務，比照92年承諾，由政府負擔，但實際卻是剝奪台鐵土地，讓短期債務歸零，其餘近3000多億債務處置更含糊其詞。

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台鐵工會說，台鐵配合政策的虧損也未明文「全額」補貼，計算公式更無從得知，根本為黑箱作業，會員完全看不到台鐵改革的未來，公司根本無法獲利，員工現有身分權益、薪資調整、福利及未來退休保障的基礎全無。

台鐵工會表示，不排除將在3月底發起陳情，也要先跟民眾說聲抱歉，未來抗爭所造成不便，是交通部步步進逼，已毫無退路情形下所做的反撲。（編輯：陳清芳）1110301