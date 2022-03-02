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台鐵公司化爭議工會擬抗爭 杜微：持續溝通協商

2022/3/2 12:00
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（中央社記者余曉涵台北2日電）台鐵公司化草案送進行政院，引發台鐵工會不滿，讓工會擬號召3000人抗爭。台鐵局長杜微說，會持續跟工會溝通，台鐵有服務旅客的責任，這點工會、台鐵跟全體員工立場是一致的。

政府將推動台鐵公司化列為重要政策，交通部長王國材近一個多月來密集與員工溝通，不過交通部與台鐵工會仍無法達成共識。由於交通部日前已將台鐵公司化草案送交行政院審查，讓台鐵工會不滿核心問題也沒有提出解決方案，送交審查的草案也沒有與工會溝通，將不排除動員3000人抗爭。

對此，台鐵局長杜微今天上午出席記者會時受訪表示，台鐵公司化草案涉及很多公司營運及安全服務提升的細節，因此條例草案一直還在修訂中，交通部長王國材也親自主持過諮詢會議，也都有邀請工會參加，不論是修訂過程還是送到行政院，都會持續跟工會溝通協商。

杜微表示，資產部份對未來台鐵公司營運很重要，因此在爭取資產上面會有條件，包含台鐵局進行的10年購車計畫，讓車輛進來可以配置在台鐵局，讓正式營運時就會發揮功效。

對於工會將號召3000人抗爭，杜微強調，台鐵是公營單位，有服務旅客的責任，這點工會、台鐵跟全體員工立場都是一致的。（編輯：張芷瑄）1110302

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