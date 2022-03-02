農委會進口日本雞蛋 31萬顆近日抵台

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（中央社記者楊淑閔台北2日電）先前天冷缺蛋，農委會跟加工業者調度庫存供應零售銷售，將進口雞蛋補回給業者。農委會今天表示，首批澳洲雞蛋2月19日到貨，本週末則從日本進口31萬顆到台灣，還給業者。

去年10、11月起，雞蛋隨著氣溫降低減產並出現缺口，農委會為了讓春節前採購旺季能穩定供應，年前調度1萬多箱，年後也持續調度1萬多箱（國內每箱200顆）給通路、散裝雞蛋攤商銷售，相關調度用量規劃用進口方式補回。

繼2月19日首批進口雞蛋從澳洲運抵台灣，共576箱，其規格為每箱180顆。農委會接受中央社記者電話訪問時表示，這個週末將從日本運抵31萬顆雞蛋。

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農委會重申，除了產地來自日本禽流感非疫區，並經日本防疫規範把關，運抵台灣邊境時，農委會防檢局也會做檢疫確認、衛福部食藥署則就食安進行抽驗，確認無虞後直送加工廠，引入禽流感風險極低。

農委會之前也預計，美國雞蛋可能在3月中旬抵台。至於國內消費者購買雞蛋的零售價，近日已從之前洗選蛋10顆裝59、62元高峰下跌，出現特價新台幣56元。（編輯：張芷瑄）1110302