關島吸引旅客 宣布3月底前旅客PCR免付費

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者余曉涵台北2日電）為了吸引旅客造訪，關島觀光局今天宣布，3月底前提供免費PCR核酸檢測給離境旅客，盼能減輕旅客造訪關島的費用。

關島觀光局今天發出新聞稿表示，即日起至3月31日，再次提供免費PCR核酸檢測給離境旅客。透過減輕旅客需要花費的PCR檢測費用，讓旅客可遵守返國檢疫規範，這項計畫不只讓關島有別於其他旅遊國家，還展現了查莫洛人民的溫暖好客精神。

關島觀光局表示，已經和當地許多醫療診所合作，每週7天皆提供檢測服務。旅客須直接跟合作診所預約，合作診所包括American Medical Center、ExpressCare、FHP Health Center、Guam Seventh-Day Adventist Clinic，及Health Services of the Pacific。

旅客抵達診所後須填寫病人同意書，提供具有政府認證照片的證件以及抵境離境資訊，電子或紙本檢測結果將會於48小時內提供，對旅客來說相當便利。

關島觀光局說，透過提供這項免費檢測計畫，將持續展現關島為海島旅遊首選之地，台灣旅客可善用此計畫至3月31日。（編輯：陳政偉）1110302