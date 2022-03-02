疫情影響 110年客機載貨不載客比例逾7成

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（中央社記者汪淑芬台北2日電）COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情影響，航空公司客運量大減，航空公司紛紛利用客機載貨營運。民航局統計，民國110年，國籍航空客機只載貨未載客的比例超過7成。

民航局今天發布新聞稿，疫情影響，與108年相比，110年國際及兩岸航班貨運量增加26.8%，載客數則減少98.3%。

民航局說，近2年航空公司紛紛將客機當貨機使用，109年4月起實施客機載貨不載客。

民航局統計，109年4月至12月，國籍航空共執行3萬6026架次客機載貨不載客，包括，松山323架次、桃園3萬4966架次、台中172架次、高雄565架次，客機載客共7萬3848架次，客機載貨不載客架次占客機總架次32.8%。

110年國籍航空全年共執行5萬5877架次客機載貨不載客，包括，松山760架次、桃園5萬4608架次、高雄509架次，客機載客共2萬1155架次，客機載貨不載客架次占客機總架次72.5%。

疫情讓航空貨運需求變大，航空公司貨運量也明顯成長。民航局統計，國際及兩岸航線貨運量（含轉口），108年為228萬噸，109年增至241萬噸，110年達289萬噸，110年比108年增加26.8%。

民航局統計，國籍航空109營業額約新台幣1973億元，比108年約3092億元減少36%，110年營業額約2348億元，比109成長，若與108年相較仍減少24%。（編輯：方沛清）1110302