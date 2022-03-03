全台大停電 北市交通號誌故障警出動疏導

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（中央社記者黃麗芸、劉建邦台北3日電）全台上午無預警大範圍停電。台北市消防局今天表示，共獲報49件電梯受困案，已全數脫困；不少網友提醒路口號誌燈故障要小心，警察出動疏導，還有網友摸黑吃早餐。

台北市政府表示，統計交通號誌故障239件，均已恢復正常，使用警力共254人次。

全台今天上午突釀大範圍停電，經濟部長王美花表示，興達電廠開關場事故導致全台瞬間喪失1050萬瓩電力，約占全台1/3電力；台電公司中午指出，統計停電戶數共約549萬戶，現已復電約400萬戶（逾7成）。

消防局表示，因應停電事件，北市災害應變中心上午進行二級開設，總計北市約48萬9436戶停電，經緊急搶修上午11時28分全數復電；另，北市獲報電梯受困案共49件都已脫困，出動消防車118車次、救護車3車次和378人次等。

其中，曾受停電影響區域包括中山、大同、松山、內湖、士林、信義、南港、文山、萬華和中正區等。

臉書社團「信義區三兩事」上午就有不少網友發文指出，信義區內松仁路、永吉路、莊敬路、松山路等路段都停電，且部分路口紅綠燈因此無法運作，雖有許多員警在場指揮、疏導交通，但仍提醒用路人要多加小心。

還有網友發文說「正在吃早餐，松山區也停電了，怎麼回事」，也有網友笑說「還好基地台正常運作，網路能通，萬幸啊」。

臉書社團「台北市士林北投區」則有網友發文表示，「自己身為胸腔醫師，每次遇到停電就怕怕，因為有些居家使用呼吸器的患者若受影響，會有生命危險，應盡快到醫院借發電機或是使用手壓幫浦。」（編輯：李亨山）1110303