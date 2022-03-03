解決鳳梨釋迦停銷中國 4年補助1億轉作1千公頃

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（中央社記者楊淑閔台北3日電）中國暫停輸入台灣釋迦，農委會以加強內外銷及加工因應，但鳳梨釋迦年後價格走低。農糧署今天說，今年起4年轉作1000公頃，每公頃補助10萬元，共1億元，今年目標500公頃。

2021年9月20日起中國暫停輸入台灣釋迦，其中鳳梨釋迦出口中國為主，影響甚大，農委會規劃強化內、外銷各5000公噸、加工3000公噸三支箭因應，並推出收入型保單，藉此穩定鳳梨釋迦價格及果農收入。

不過春節過後，鳳梨釋迦雖已採收6成，還剩4成，產地價已逼近成本，每台斤新台幣25到30元，換算每公斤41.5到50元。顯示長期因應，需轉作減產。對此，農委會農糧署長胡忠一接受中央記者訪問時說，已啟動轉作計畫，今年起4年共要轉作1000公頃，今年目標500公頃、112年200公頃、113年及114年各150公頃。

他說明，釋迦全台栽種面積5500公頃，以去年來說，鳳梨釋迦占2849公頃，其餘是內銷為主的大目釋迦；轉作作物，農糧署有建議多元化的新興果樹，包含刺番荔枝、酪梨、山竹、榴槤、臍橙、晚崙西亞、紅毛丹等，也可選擇品種更新，嫁接換種大目釋迦。

胡忠一說，南洋的水果山竹頗受民眾喜愛，是不錯的選擇，討論時曾建議棗子，不過枝條比較細，東部遇颱風是迎風面，支撐力不足而作罷；又釋迦果樹採嫁接，換種大目釋迦，下次可如期上市、沒有果樹生長結果前的等待期，且大目釋迦迄今價格仍不錯。

他並說，申請轉作每公頃補助10萬元，今年截至2月底已做以上轉作、更新品種申請累計351公頃，包含廢園轉作177公頃、品種更新174公頃，預計4月底可達500公頃，如期完成今年目標，總預算5000萬元；112年預算則是2000萬元，113、114年各1500萬元；4年共計1億元。

農委會台東區農改場場長陳信言說，台東區農改場配合農糧署計畫，將提供農民轉作技術輔導，轉作什麼作物，尊重農民選擇，但是不能選擇敏感性作物，例如產量已多的紅龍果等，以免出現產銷問題；換種大目釋迦也不能太多，否則會影響價格跌低。

番荔枝屬的主要經濟果樹，包含釋迦、鳳梨釋迦、山刺番荔枝、冷子番荔枝、刺番荔枝。台東區農業改良場2019年底曾召開記者會發表完成超大刺番荔枝的人工授粉栽培技術。

番荔枝俗稱釋迦，當中最大顆的刺番荔枝果香濃郁，適合加工，原產地單顆1公斤，台東區農改場可種出3公斤重，製成冰淇淋堪稱極品，連同鮮果，可望讓台東釋迦50億元年產值創新高。（編輯：管中維）1110303