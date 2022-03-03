2月寒流農損逾2.5億 屏東縣破1億最高

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農委會3月3日更新2月寒流降雨農損，累計新台幣2億5162萬元，屏東縣破1億元最高，受損最嚴重的是愛文芒果（圖）。（中央社檔案照片）

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（中央社記者楊淑閔台北3日電）農委會今天更新2月寒流降雨農損，累計新台幣2億5162萬元，屏東縣破1億元最高，受損最嚴重的是愛文芒果，漁產損失主要是澎湖縣的海鱺，現金救助品項新增宜蘭礁溪鄉的食用番茄。

農委會統計各縣市受損情形，以屏東縣損失1億408萬元、占41％最高，其他依序為台中市損失3713萬元、占 15％，苗栗縣損失3385萬元、占13％，澎湖縣損失3167萬元、占13％，桃園市損失1911萬元、占8％，以及新竹縣損失1296萬元、占5％等較為嚴重。

農產損失累計2億1996萬元，農作物被害面積2474公頃，損害程度26％，換算無收穫面積652公頃。

前5大主要受損作物中，最嚴重的是改良種芒果（愛文芒果為主），被害面積690公頃，損害程度32％，換算無收穫面積222公頃，累計損失7004.3萬元。

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其他4項主要受損作物累計損失金額，依序為高接梨穗3931.6萬元，草莓3647.3萬元，蓮霧2272.2萬元，韭菜1902.3萬元等。至於漁產損失累計3166萬元，主要是澎湖縣養殖海鱺凍斃。

農委會近日除持續勘查愛文芒果產地受損情況，已達現金救助門檻並公告辦理的作物包含高接梨穗、草莓、韭菜及食用番茄（2日新增公告）等的特定產區，產區可查農委會官網公告專區發布內容。農委會也將持續更新農損彙整資訊。（編輯：陳清芳）1110303