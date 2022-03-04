解封謹慎以對 陳時中：邊境量能太大恐成疫調負擔

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（中央社記者郭建伸台北4日電）外界關注香港疫情經驗是否影響台灣解封過程。衛生福利部長陳時中今天受訪表示，台灣要謹慎，因為有前車之鑑，大家都要小心；若邊境進來太多人可能成為疫調負擔，沒辦法確實疫調，Rt值就會控制不住。

立法院會今天邀請行政院長蘇貞昌提出施政方針及施政報告並備質詢，陳時中會前接受媒體訪問。

媒體詢問，台灣現在正逐步解封，是否會擔憂如香港疫情大爆發。

陳時中表示，台灣要謹慎，因為有前車之鑑，大家都要小心；第一波解封3月7日才開始，先把這波做了，仔細衡量這些相關案例。

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媒體詢問要如何維持Rt值，陳時中表示，目前最主要還是疫調，控制在有限可能性案件進來，這樣疫調才能確實，如此就能維持Rt值；若邊境進來太多人，量能可能成為疫調負擔，沒辦法確實疫調，Rt值就會控制不住。

此外，前交通部長、正國會要角林佳龍昨天提到，要幫台北市尋找一位好市長，媒體追問陳時中，是否認為自己會是那一位好市長。陳時中表示，他目前仍在防疫。（編輯：張均懋）1110304