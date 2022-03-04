2月寒流連續降雨農損近3億元 高接梨穗最傷

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農委會3月4日表示，2月寒流及連續降雨造成的農業產物損失新台幣2億9423萬元，其中屏東縣損失逾1億元最多，高接梨穗（圖）損失7404.1萬元最高。（中央社檔案照片）

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（中央社記者楊淑閔台北4日電）農委會今天表示，2月寒流及連續降雨造成的農業產物損失新台幣2億9423萬元，其中屏東縣損失逾1億元最多，高接梨穗損失7404.1萬元最高，其次是愛文芒果也超過7000萬元。

農委會統計，縣市受損情形以屏東縣損失1億675萬元、占36%最多，其次是台中市損失6811萬元、占23%，第3是苗栗縣損失3828萬元、占13%。

農作物被害面積3126公頃，損害程度27%，換算無收穫面積841公頃；受損作物主要為高接梨穗，被害面積1081公頃，換算無收穫面積340公頃，損失金額7404.1萬元，其次為改良種芒果損失7161.5萬元、草莓損失3658.7萬元、蓮霧損失2320.1萬元，以及韭菜損失1902.3萬元。

另外，漁產損失3166萬元，受損漁產主要為海鱺。

農委會表示，已公告辦理現金救助及低利貸款的地區及項目，可至農委會官網公告專區閱覽。（編輯：唐聲揚）1110304