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驚蟄春雷尚未響 7日冷氣團南下降溫有雨

2022/3/5 09:34（3/5 09:48 更新）
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7日有鋒面及冷氣團南下。（圖取自facebook.com/CWB.TW）
7日有鋒面及冷氣團南下。（圖取自facebook.com/CWB.TW）
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（中央社記者汪淑芬台北5日電）今天是24節氣中的「驚蟄」，中央氣象局上午表示，2月至今還未觀測到春雷，7日有鋒面及冷氣團南下，氣溫下降並有雨。

氣象局說，每年2月開始就會紀錄第1次春雷出現的時間，但2月至今還未觀測到，反而是1月時因冷空氣不強，加上有暖溼水氣而出現冬雷。

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氣象局預報，今天有一小股冷空氣南下使東北風增強，但強度偏弱，北台灣地區氣溫稍降，但高溫仍有攝氏24度、25度，中南部普遍在27度至30度，感受仍溫暖偏熱，夜晚清晨的低溫為17度至20度，中南部日夜溫差較大。

氣象局預測，明天白天天氣仍穩定，不過水氣漸增多，基隆北海岸、大台北山區及東半部有局部短暫雨，白天溫暖偏熱，晚間至7日鋒面通過及大陸冷氣團南下，水氣增加，溫度下降，北台灣可能有大雨，9日冷氣團減弱，冷氣團期間，平地低溫下探12度，也可能因輻射冷卻出現更低氣溫。（編輯：郭諭儒）1110305

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