冷空氣接連報到7日低溫探13度 高山可能降雪

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

中央氣象局表示，5日起接連有2波冷空氣，7日晚間至8日清晨低溫下探13度。（中央社檔案照片）

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者張雄風台北3日電）氣象局今天表示，5日起接連2波冷空氣影響，預計7日晚間至8日清晨最冷，低溫探攝氏13度；另外6日晚起華南雲雨區影響，全台有雨，7日至8日清晨3500公尺以上高山有機會降雪。

中央氣象局預報員趙竑告訴中央社記者，明天天氣與今天類似，各地大多晴朗穩定，僅基隆北海岸、東半部有零星短暫雨。

趙竑指出，5日開始會有2波冷空氣接力影響台灣，首先5、6日白天，第1波冷空氣南下，強度約是東北季風等級；降雨部分以5日以北部、東半部為主，6日會再擴大至中南部山區也有零星短暫雨，其他地區多雲到晴。

趙竑表示，6日晚間至7日全天第2波較強冷空氣南下影響，預估強度達大陸冷氣團等級；另外，華南雲雨區同時間東移，這段期間水氣最多、各地都有降雨機會，北部、東北部整天有雨，中部、東部有短暫雨，南部則是局部短暫雨。

趙竑說，根據目前資料預估，7日整天至8日清晨，若水氣及溫度能配合，3500公尺以上高山有機會降雪。

趙竑提到，8日之後水氣轉乾，但還是受冷氣團影響，東半部、北部有局部短暫雨，9日冷氣團減弱，降雨趨緩，僅東半部地區有零星短暫雨。

溫度方面，趙竑指出，今明兩天偏溫暖，各地大多在25、26度，局部地區近30度；第1波東北季風影響期間，各地低溫約15、16度，北部高溫約20、21度。

趙竑說，第2波大陸冷氣團南下，冷的感受比較明顯，預估最冷是在7日晚間到8日清晨，各地低溫約13、14度，部分地區可能會再低一些；8日持續乾冷，氣溫變化不大，預計9日起溫度才會慢慢回升。

另外，趙竑提醒，今晚、明晨在西半部、金門、馬祖仍會有霧或低雲，影響能見度。（編輯：謝雅竹）1110303