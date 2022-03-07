郵局再增超商合作項目 可寄最大規格便利包

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中華郵政表示，即日起郵局最大規格「3號便利包」可在統一7-ELEVEN、萊爾富交寄，除收件人住家外，也可寄到全台2400多處「i郵箱」。（中華郵政提供）中央社記者汪淑芬傳真 111年3月7日

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（中央社記者汪淑芬台北7日電）中華郵政股份有限公司今天發布新聞稿表示，即日起郵局最大規格「3號便利包」可在統一7-ELEVEN、萊爾富交寄，除收件人住家外，也可寄到全台2400多處「i郵箱」。

中華郵政說，繼原本提供超商購買郵局「1號及2號便利包」的店寄宅（即超商寄到住家）服務，新增可購買規格最大包材，封裝完妥後，可交寄重量不超過1公斤的郵局「3號便利包」。

中華郵政表示，民眾到7-ELEVEN及萊爾富門市交寄「3號便利包」郵件前，可先於7-ELEVEN「交貨便」網站或萊爾富「線上寄件」網站預填寄件人及收件人資料（i郵箱取件），取得寄件代碼後，再持郵局「3號便利包」及寄件代碼到7-ELEVEN「ibon便利生活站」或萊爾富「Life-ET」機台操作寄件流程，後續持執據到7-ELEVEN或萊爾富門市櫃台繳郵資及手續費。

郵局目前提供3種尺寸便利袋，3號是最大規格，另有5種不同尺寸便利箱，都含郵資。

中華郵政民國108年起與7-ELEVEN、全家及萊爾富超商合作，提供由超商門市代收郵政1、2號便利包服務，但新增「3號便利包」服務僅7-ELEVEN、萊爾富提供。（編輯：李明宗）1110307