更多編輯台推薦新聞：
記者冒死傳遞烏克蘭真相教宗致謝 時代雜誌揭前線採訪煎熬
國際

記者冒死傳遞烏克蘭真相教宗致謝 時代雜誌揭前線採訪煎熬

圖輯／跨國民眾聚集自由廣場聲援烏克蘭 俄羅斯人舉牌反戰
政治

圖輯／跨國民眾聚集自由廣場聲援烏克蘭 俄羅斯人舉牌反戰

專訪／烏克蘭前部長持槍死守基輔 為了不讓子孫上戰場
國際

專訪／烏克蘭前部長持槍死守基輔 為了不讓子孫上戰場

俄羅斯開戰烏克蘭 國際反應、情勢變化時間軸一次掌握
國際

俄羅斯開戰烏克蘭 國際反應、情勢變化時間軸一次掌握

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
烏克蘭捐款專戶5天達3億元 首撥1億助難民
首頁 / 生活

郵局再增超商合作項目 可寄最大規格便利包

2022/3/7 13:19（3/7 14:06 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
中華郵政表示，即日起郵局最大規格「3號便利包」可在統一7-ELEVEN、萊爾富交寄，除收件人住家外，也可寄到全台2400多處「i郵箱」。（中華郵政提供）中央社記者汪淑芬傳真 111年3月7日
中華郵政表示，即日起郵局最大規格「3號便利包」可在統一7-ELEVEN、萊爾富交寄，除收件人住家外，也可寄到全台2400多處「i郵箱」。（中華郵政提供）中央社記者汪淑芬傳真 111年3月7日
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者汪淑芬台北7日電）中華郵政股份有限公司今天發布新聞稿表示，即日起郵局最大規格「3號便利包」可在統一7-ELEVEN、萊爾富交寄，除收件人住家外，也可寄到全台2400多處「i郵箱」。

中華郵政說，繼原本提供超商購買郵局「1號及2號便利包」的店寄宅（即超商寄到住家）服務，新增可購買規格最大包材，封裝完妥後，可交寄重量不超過1公斤的郵局「3號便利包」。

中華郵政表示，民眾到7-ELEVEN及萊爾富門市交寄「3號便利包」郵件前，可先於7-ELEVEN「交貨便」網站或萊爾富「線上寄件」網站預填寄件人及收件人資料（i郵箱取件），取得寄件代碼後，再持郵局「3號便利包」及寄件代碼到7-ELEVEN「ibon便利生活站」或萊爾富「Life-ET」機台操作寄件流程，後續持執據到7-ELEVEN或萊爾富門市櫃台繳郵資及手續費。

郵局目前提供3種尺寸便利袋，3號是最大規格，另有5種不同尺寸便利箱，都含郵資。

中華郵政民國108年起與7-ELEVEN、全家及萊爾富超商合作，提供由超商門市代收郵政1、2號便利包服務，但新增「3號便利包」服務僅7-ELEVEN、萊爾富提供。（編輯：李明宗）1110307

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

下載中央社「一手新聞」 app，每日新聞不漏接！
iOS App下載Android App下載
地機族