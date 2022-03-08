9日起漸回溫 防日夜溫差達10度以上

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氣象局表示，9日白天起氣溫漸回升，預計到週末各地天氣大致穩定，但日夜溫差可能達10度以上。（中央社檔案照片）

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（中央社記者張雄風台北8日電）氣象局表示，今晚明晨桃竹苗、花蓮部分地區仍可能有攝氏10度以下低溫；明天白天起氣溫漸回升，預計到週末各地天氣大致穩定，但日夜溫差可能達10度以上；10日起西半部易有局部霧。

中央氣象局預報員黃恩鴻告訴中央社記者，明天僅剩迎風面的東半部有零星降雨，預估接下來一直到週末各地大致上都是晴朗穩定的好天氣。

氣象局今天發布低溫特報，今晚至明晨強烈大陸冷氣團及輻射冷卻影響，各地早晚氣溫較低，桃園市、新竹縣、苗栗縣、花蓮縣可能有10度以下氣溫發生。

黃恩鴻提到，今晚明晨氣溫還是偏低，明天白天之後各地都會到24至26度，不過要注意北部明天低溫約12度、高溫可來到25度，日夜溫差達10度以上，明天之後各地高、低溫都會逐日漸升。

黃恩鴻說，目前預測14日北部雲量增多，15日氣溫略為下降，但由於是期末模擬，還需要再觀察。

黃恩鴻提醒，10日至15日西半部夜晚清晨容易有局部霧或低雲，11日至15日另再包含金門、馬祖地區，將影響能見度。（編輯：張雅淨）1110308