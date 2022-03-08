水試所加入里山倡議 卯澳等3里海永續案躍國際

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農委會水產試驗所8日舉行「里海永續案例躍上IPSI國際平台，為台灣發聲」記者會，指出水試所自110年1月加入聯合國所屬里山倡議國際夥伴關係網絡（IPSI），同年6月卯澳等3案例成為國際交流案例，今年2月再通過IPSI主題彙編專書初審，成功讓國際看見台灣。中央社記者楊淑閔攝 111年3月8日

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（中央社記者楊淑閔台北8日電）水產試驗所今天表示，去年1月加入聯合國所屬的里山倡議國際夥伴關係網絡（IPSI）、6月卯澳等3個案例成為國際交流案例，今年2月再通過IPSI主題彙編專書初審，讓國際看見台灣。

農委會水產試驗所今天召開「里海永續案例躍上IPSI國際平台，為台灣發聲」記者會，做出以上發布。

水試所海洋漁業組副研究員陳均龍指出，聯合國所屬的IPSI，為推動里山里海永續發展的重要國際組織，水試所2021年1月18日成功加入、成為IPSI成員，是這個組織裡極少數推動里海永續案例的漁業研究單位，也是國內唯一以里海推動與輔導為發展主軸的IPSI成員。

他並說，在農委會「國土生態保育綠色網絡建置計畫」的支持下，水試所從2019年起走訪、調查國內28處里海潛力場域，從中精挑具有里海行動潛能的新北市卯澳、宜蘭縣東澳及澎湖縣菜園等3處地區推動。

其中卯澳案例，邀請居民一起進行水質、珊瑚等的監測，並推動生態產業人才培力，將發展保育區，希望吸引觀光客前往，重振當地發展。東澳也進行水下底質監測、建置社區巡守資源保育區，也做定置網魚種記錄調查、社區接待服務等。

菜園則進行潮間帶資源調查，推動海洋牧場合作體驗導覽，以及環境社區導覽等。以上3個案例都在2021年6月15日加入IPSI的國際案例交流行列，躍上國際。接著，2022年2月20日再通過IPSI主題彙編專書初審。

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他強調，目前上述交流網站中共登錄251份個案研究報告，其中涉及海岸地區41份，直接推動里海發展的個案更僅15份，使得水試所的經驗分享更顯重要。

水試所補充，里山源自於日本江戶時代，為國際公認藉由居民跟當地環境的互動來達成人類與環境共榮，為生物多樣性保育的一種途徑，也是一種環境永續的觀念。2010年舉辦生物多樣性公約第10屆大會時提出「里山倡議」，而後成立IPSI以提倡與推動里山永續精神。里海則是推動海洋資源永續利用、與人類聚落和諧共存。（編輯：陳政偉）1110308