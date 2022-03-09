南島民族論壇與加拿大簽合作備忘錄 盼加深交流

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（中央社記者張雄風台北9日電）由原民會推動設置的南島民族論壇今天與加拿大第一民族稅務委員會簽署合作備忘錄，也是南島民族論壇自2018年重啟後，首份對外簽署的合作備忘錄，盼能加深雙方交流合作。

原住民族委員會今天發布新聞稿表示，南島民族論壇今天與加拿大第一民族稅務委員會（First Nations Tax Commission，FNTC）簽署合作備忘錄，這是南島民族論壇於2018年重啟後，首份對外簽署的合作備忘錄。

原民會指出，備忘錄是由論壇秘書長王美蘋Akiku．Haisum與FNTC主任委員Manny Jules共同簽署；台灣外交部暨駐加拿大代表處、駐溫哥華辦事處，以及加拿大駐台北貿易辦事處皆派代表出席見證。

王美蘋Akiku．Haisum表示，南島民族論壇是由台灣原住民族委員會所推動設置的常設組織，目前共有14個會員及1個觀察員，主要任務是促進世界南島民族間在語言文化、產業發展、人力資源等領域的交流與合作。

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王美蘋說，加拿大從2020年開始，以相關形式參與論壇的各項計畫，並列席參加論壇的年度會議，表達支持與提供意見。

原民會表示，雙邊經駐溫哥華辦事處從中牽線，達成彼此經驗交流及推動合作共識，希望藉由簽署合作備忘錄，建立台灣原住民族及世界南島民族與加拿大原住民族間的合作平台，未來將共同推展教育、文化、語言、社會政策、經濟與商業發展、國際事務及運動與傳統醫學等領域的交流與合作。（編輯：陳政偉）1110309