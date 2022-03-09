P3實驗室人員染疫案 中研院改善計畫已交指揮中心

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（中央社記者張雄風台北9日電）中研院P3實驗室去年底發生離職人員染疫一事，中研院表示，今天已將改善計畫交給疫情指揮中心，並會規劃加強內部稽核、設立生安主管、設計教育訓練等應變。

立法院教育及文化委員會今天邀請中央研究院院長廖俊智列席報告業務概況，並備質詢。

去年12月有1名已離職的中研院P3實驗室人員確診COVID-19（2019冠狀病毒疾病），中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中決議將依法開罰新台幣15萬元，並要求中研院收到裁處書次日起，須於1個月內完成改善。多名立委關心中研院P3實驗室檢討報告的進度。

廖俊智表示，今天已經回報改善計畫；除此之外也進行全面檢討，到目前為止已規劃出新的生物安全規範，由副院長負責，如何稽查實驗室人員是否有遵照標準作業程序（SOP），都有這方面的改進。

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廖俊智表示，P3實驗室重啟是非常複雜的事，如P3實驗室可能空間太小導致安全問題等，是否能繼續使用，或是有其他改善方式都還在整體考量；去年12月立法院審理預算時，有要求中研院6個月內提完整報告，會按時提交。

中研院副院長劉扶東補充，指揮中心建議的7項改善已完成，過程中也多次與疾管署有進一步討論；接下來還會規劃加強內部稽核、設立生安主管、設計教育訓練等應變。（編輯：張雅淨）1110309