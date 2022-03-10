高雄無新增確診 陳其邁：宮廟群聚可以比較放心

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（中央社記者曾以寧高雄10日電）高雄市長陳其邁今天表示，高雄無新增COVID-19確診，這波宮廟群聚案「可以比較放心了」；市府接下來將著重邊境管理，檢查港區是否落實防疫，並加強關鍵基礎設施人員疫苗接種。

高雄市長陳其邁今天出席智泰科技VisLab AI圖像辨識工具軟體捐贈暨高雄VisLab AI人才培訓中心授牌記者會，接受媒體聯訪表示，高雄市今天「加0」，沒有新增COVID-19（2019冠狀病毒疾病）確診病例。

他也說，且從這一波有人確診到今天已經7天，從感染者有95%在7天內就會發病來看，「表示這波宮廟群聚到今天就可以比較放心了」。

陳其邁表示，現在社區感染風險不高，市政府會將防疫重點放在邊境管理，社區監測持續進行，加上因應未來疫情可能社區化、流感化，要妥善處理，確保醫院量能。

他說，從香港經驗來看，因為疫苗、尤其第3劑覆蓋率不佳，造成重症死亡比例很高，病患也都塞在醫院，因此接下來會規劃醫療分流，包括確診診斷、安置醫療服務、無症狀的處理，都會做分流規劃，包括預計規劃超過25個「得來速」篩檢等，避免大家都到醫院做PCR檢測，造成醫院亂成一團。

針對機場與港口，陳其邁表示，尤其是港口，近期衛生局和中央流行疫情指揮中心人員都高密度在檢查，登船人員是否落實檢疫相關工作，自己也會親自前往視察。

他也說，從目前病例來看，打第3劑疫苗是最重要的，所以現在市府針對關鍵基礎設施或港區高風險地區作業人員，現在都是努力在施打的目標；並要求關鍵基礎設施必須依風險狀況區分為紅區、黃區，會影響到民生運作的「紅區」人員就要求一定要打到第3劑，否則就要定期進行健康監測。此外，對65歲以上長輩則希望第3劑覆蓋率能達8成。（編輯：陳仁華）1110310