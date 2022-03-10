大學賣學習歷程課違招生倫理 潘文忠重申嚴懲

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（中央社記者陳至中台北10日電）全教總日前指北科大將學習歷程以商品形式販售，違反招生倫理。朝野立委今天要求教育部清查各大專類似情形，部長潘文忠承諾會再提醒各校，並重申將嚴懲各校不恰當的行為。

全國教師工會總聯合會7日舉行記者會指控，台北科技大學涉及將學習歷程以商品形式販售，設計「備審資料與面試準備」、「書面備審資料設計」、「設計作品衝刺營」等5天課程，每期收費新台幣6000元加上2000元雜費。

潘文忠今天到立法院教育及文化委員會報告業務概況並備質詢，包括民進黨籍立委吳思瑤、管碧玲、中國國民黨籍立委鄭正鈐等人質詢時，都要求教育部正視此事。鄭正鈐等人更提出臨時提案，要求教育部在一個月內調查各校是否有類似違反招生倫理的狀況。

吳思瑤表示，北科大這次明顯「踩紅線」，她要嚴正譴責，希望教育部嚴懲。她也提到不只是北科大，許多學校都有類似的「擦邊球」課程，把學習歷程當成「流量密碼」。她呼籲政府應正視此問題，以「國家隊」的方式跨部門合力出擊，才能弭平亂象。

對此，潘文忠表示，教育部的態度和立場很明確，大學違反招生倫理的行為確實不恰當，會做出嚴格懲處。他也提到，近來透過招生專案辦公室等管道說明，大學校系想看到的學習歷程，是學生在校內的學習參與和獲得的成長，不一定要再花錢參加夏令營、補習或出國體驗。

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教育部7日回應，會請北科大研提出檢討報告及懲處名單，並再次通函各校，嚴守招生倫理守則，如確有招生不公且查證屬實，將糾正並追回相關經費補助款項，嚴重者將納入審查學校招生名額總量及獎補助款的參考依據。

北科大校方則解釋，推廣教育中心人員在校內審核機制尚未完成時，逕自將未審核完成的課程「國高中升學&專長探索」上傳公告，由於此課程設計不當，北科大鄭重向社會大眾致歉。（編輯：管中維）1110310