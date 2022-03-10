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週末高溫上看30度 14日鋒面掠過北台灣轉陰雨

2022/3/10 17:41
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（中央社記者張雄風台北10日電）氣象局今天表示，未來幾天氣溫持續回升，週末西半部高溫上看攝氏30度；14、15日受鋒面影響，北台灣雲量增多、山區有短暫雨，高溫略降，其他地區影響不大。

中央氣象局預報員葉致均告訴中央社記者，未來一週天氣大致類似，在16日之前大多都是晴到多雲，東半部易有零星短暫雨；不過14、15日有一波微弱鋒面從台灣北部海面掠過，北台灣轉為雲量增多、山區有短暫雨的天氣。

葉致均表示，16日天氣又恢復為晴到多雲，但17日又有一波鋒面接近，預估北部、東半部地區及中部山區有局部短暫陣雨，其他地區則是雲量增多，至於持續的時間還需再觀察，不過目前資料顯示這波鋒面移動速度快，影響時間應該就1、2天。

葉致均指出，接下來幾天溫度還會逐漸回升，一直到週末西半部高溫可達30度；然而低溫受輻射冷卻影響，各地仍維持在14至17度左右，提醒民眾要注意日夜溫差。

至於14、15日第一波鋒面影響期間，葉致均說，溫度上主要只有北台灣的高溫略降2、3度，其他地區影響不大；各地低溫也沒有太大變化；至於17日第二波鋒面的影響，則需要再觀察。

葉致均提醒，明天起金門、馬祖可能全天，西半部地區則是在夜晚、清晨會有霧或低雲，影響能見度，預估將持續至16日。（編輯：張雅淨）1110310

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