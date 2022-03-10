政院翻修防制性暴力等法 婦團盼專法增防治效率

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（中央社記者吳欣紜台北10日電）行政院會今天通過防制性暴力等4項修法草案盼遏制數位性暴力亂象，婦女團體數位女力聯盟今天說，樂見防治數位性暴力向前邁大步，但仍希望政院能訂定專法防治。

網紅小玉涉嫌以Deepfake技術製作換臉不雅影片等，以及韓國N號房事件等引發社會關注，行政院會今天以包裹修法方式，通過刑法部分條文修正草案、兒童及少年性剝削防制條例部分條文修正草案、性侵害犯罪防治法修正草案及犯罪被害人保護法修正草案；草案將送立法院審議。

對此，婦女團體數位女力聯盟今天發布新聞稿指出，欣見中央行政機關在長久研議後終於對備受關注及非議的數位性別暴力，由行政院整合相關部會修法版本提出對應的配套法案，就數位性別暴力防治向前邁進一大步，但仍對行政院不以「專法」形式防治對個人性私密影像侵害犯罪，感到遺憾與失望。

數位女力聯盟表示，行政院使用分散式修法方式防治，恐讓第一線司法執法人員花費更多心力研究法規交錯使用情形，造成處理難度大幅上升，除了需要耗費大量時間對相關人員進行專業教育訓練外，未來也可能因為難以釐清法規適用而徒增執法人員困擾，更因此有影響甚或侵害被害人權益情況發生。

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數位女力聯盟指出，若以專法處理，法規適用的複雜性問題可降低許多，第一線人員也可快速知悉現行法規的處理方式，而無須透過多重龐雜的教育課程以理解未來法規適用的複雜性，對於加害者懲處及被害人保護規範也更為周密。

數位女力聯盟表示，這次行政院提出的四部法規修正規模龐大，恐仍有不周不足之處，期待立法院能儘速開啟審議程序，並召開公聽會與座談會，討論法規適用可行性以及該如何適用問題，以保障無數潛在被害者的權益，真正遏止數位性別暴力犯罪橫行目的。（編輯：陳政偉）1110310