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缺蛋補貼措施不延長 通路稱16日可能每台斤跟漲2元

2022/3/15 11:57（3/15 13:02 更新）
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因應缺蛋，農委會推出「3加2」補貼措施因應，至15日為止。農委會與產業界開會，決議不再延期，批發價15日每台斤漲2元，雖然主力通路最低價洗選蛋每盒56、59元未波動，但店家稱16日可能漲2元。（民眾提供）中央社記者楊淑閔傳真 111年3月15日
因應缺蛋，農委會推出「3加2」補貼措施因應，至15日為止。農委會與產業界開會，決議不再延期，批發價15日每台斤漲2元，雖然主力通路最低價洗選蛋每盒56、59元未波動，但店家稱16日可能漲2元。（民眾提供）中央社記者楊淑閔傳真 111年3月15日
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（中央社記者楊淑閔台北15日電）農委會昨天與產業界決議，因應缺蛋的3加2補貼措施執行到今天，不再延期。批發價今天每台斤漲2元，雖然主力通路最低價洗選蛋每盒56、59元未波動，但店家稱明天可能漲2元。

之前因應缺蛋，農委會推出「3加2」補貼措施因應，即產地價補貼蛋農每台斤新台幣3元、解除產地價凍漲調升2元，此措施已延長過一次，至今天為止。農委會昨天與產業界開會，決議不再延期，其中產地價17日漲2元，變成每台斤38.5元，批發價今天先漲2元，變成48元。

由於產地價、批發價波動會牽動零售價，記者今天走訪主力通路，全聯最實惠價的洗選蛋每盒56元，家樂福架上最實惠價的洗選蛋每盒59元，都還未見波動。不過業者仍持續執行每人限購2盒措施。

關於進貨情況，包含個人生鮮蔬果店、連鎖通路店員都說，春節過後迄今，供應量並沒有增加。個人生鮮蔬果店的店家說，一次只給一箱，一下子就賣完，產量恐怕還沒增加，目前有改善的只是搶買狀況沒之前激烈。

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連鎖通路門市店員則說，供貨情況變成與周邊其他連鎖門市統整、採隔天進貨方式，例如本店每週二、四、六進貨，相鄰門市則每週一、三、五進貨，看起來好像數量變多，其實是因為隔一天進貨，供應量其實沒增加。

根據農委會畜牧處表示，目前每日產蛋量10.7萬箱（每箱200顆），對比日需求量最保守估計11萬箱，缺口為2000、3000箱，預計清明節日產量可達11萬箱，若希望價格回穩，需要觀察4月產量提升情況。（編輯：管中維）1110315

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