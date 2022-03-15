台南一中迎百年校慶 校友謝銘祐創作曲4月發表

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（中央社記者張榮祥台南15日電）台南一中迎來創校百年，76級校友的金曲歌王謝銘祐為母校百年校慶創作主題曲「南風」，預定4月10日及11日分別在台南文化中心及台南一中群英堂舉行的音樂會及演唱會發表。

台南一中預定4月10日在台南文化中心演藝廳舉辦「百年校慶主題曲發表音樂會」，將由謝銘祐與台南一中口琴社、合唱團、室內樂、管樂社、國樂社共同演出，採索票入場。

台南一中4月11日在台南一中群英堂還有一場「百年校慶紀念流行音樂演唱會」，演出者除謝銘祐與麵包車樂團，更有台南一中退休老師洪瑞鴻、吉他社、熱音社、熱舞社，採自由入場。

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謝銘祐說，「自由和自制」是台南一中的生活所給予他的，他在竹園岡（台南一中別稱）上自由自在地探索自我的樣貌，在音樂路上不斷地化作養分，持續滋養。

謝銘祐是台南一中76級校友，2013年以個人專輯「台南」獲得第24屆金曲獎「最佳台語專輯獎」、「最佳台語男歌手獎」；2017年以「舊年」專輯獲得第28屆金曲獎「最佳台語男歌手獎」；2020年以「路」一曲獲得第31屆金曲獎「最佳作詞人獎」、「最佳單曲製作人獎」。（編輯：謝雅竹）1110315