東奧性平爭議融入課程 新竹義民高中教案獲特優

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新竹縣義民高中教師鄭雅安（中）將2020東京奧運中的性平議題融入課程教學中，鼓勵學生瞭解生理性別、性傾向、性別特質、性別認同等，培養學生對議題的敏感度及思考能力，獲教育部頒發特優教案。（教育部提供）中央社記者陳至中台北傳真 111年3月16日

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（中央社記者陳至中台北16日電）2020東京奧運期間，同志運動員、女子選手拒穿高衩體操服等性平議題受到媒體關注，新竹縣義民高中教師鄭雅安將新聞實例融入生命教育課程，獲教育部頒發特優教案。

教育部今天發布新聞稿，介紹「110年度全國高級中等學校性別平等教育議題融入教學教案設計甄選活動」特優獎得主，特別肯定鄭雅安設計教案時，發揮切合學生生活經驗、與時俱進、善用原課程特性，將剛結束的2020東京奧運案例融入課程教學之中。

鄭雅安設計3節的「我的樣子我來定義－思辨東京奧運中的性別議題」課程，從實際的新聞案例中，帶領學生思考各種性別議題。例如女子選手發動「緊身衣革命」，拒穿高衩體操服、改穿緊身褲，進而思辨服裝中的性別意識。

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另外，鄭雅安也從同志跳水選手湯姆戴利（Tom Daley）的生命故事，以及韓國女子射箭選手安山（An San）的一頭短髮引發網路批評等案例，讓學生思考多元性別族群、數位性別暴力等議題，進而鼓勵瞭解生理性別、性傾向、性別特質、性別認同等，培養對議題的敏感度及思考能力。

教育部國民及學前教育署表示，會持續辦理教案甄選，鼓勵各校發展多元教學方法，教導學生瞭解多元的性別特質、性別認同，藉此營造無偏見歧視、性別友善的校園環境。（編輯：方沛清）1110316