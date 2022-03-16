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COVID-19疫苗
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COVID-19疫苗3/300

第27期疫苗預約首日 預約率不到1成

2022/3/16 19:14（3/16 19:31 更新）
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據指揮中心統計，第27期COVID-19疫苗首日預約率不到1成。圖為接種站工作人員引導民眾就座，準備施打疫苗。（中央社檔案照片）
據指揮中心統計，第27期COVID-19疫苗首日預約率不到1成。圖為接種站工作人員引導民眾就座，準備施打疫苗。（中央社檔案照片）
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（中央社記者陳婕翎台北16日電）國內COVID-19疫苗持續接種，今天起開放第27期COVID-19疫苗預約，提供第3劑疫苗，但預約意願仍不高，據指揮中心統計，超過7萬人完成預約，首日預約率僅約7.5％，不到1成。

國內第27期COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫苗預約，今天起開放，釋出99萬9077劑接種名額，以莫德納73.3萬劑最多。凡是1月2日前已完整接種2劑疫苗且間隔滿12週的18歲以上民眾都符合接種資格，可預約至18日中午12時，3月21日至27日施打。

據指揮中心統計，第27期追加劑預約狀況，截至今天下午5時，已完成預約人數7萬5184人，預約率為7.5％，其中符合領取新台幣500元獎勵品的65歲以上長者，已完成預約人數為3856人。

若分析各廠牌預約人數，莫德納（Moderna）疫苗預約率最踴躍，預約人數共有4萬9364人；BNT預約人數次之，共2萬2406人，再者是高端預約人數2768人，預約人數最少的是AZ疫苗預約人數僅646人。

指揮中心指出，預約平台僅提供民眾預約接種疫苗追加劑，民眾若有第1、2劑或基礎加強劑接種需求，請持接種紀錄（小黃卡）至縣市政府指定或安排合約醫療院所或衛生所預約，或至提供隨到隨打服務的接種站接種。

醫療院所資訊，可至疾管署全球資訊網的「COVID-19疫苗接種院所」項下，利用「COVID-19疫苗接種院所」或「COVID-19疫苗接種院所地圖」，依各地方政府衛生局提供資訊連結預約接種。（編輯：陳清芳）1110316

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