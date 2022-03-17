先從固定片場下手 3月底展開影視業重點勞檢

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影集「初擁」劇組日前發生拍攝意外，影視從業人員勞動安全引發外界關注。勞動部長許銘春（左）17日在立法院表示，近日會針對影視業執行重點勞檢，要求影視從業人員落實相關職業安全。中央社記者徐肇昌攝 111年3月17日

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（中央社記者吳欣紜台北17日電）「初擁」劇組發生拍攝意外，影視從業人員勞動安全引發關注。勞動部長許銘春今天說，近日會針對影視業重點勞檢。勞動部預計3月底優先檢查固定片場，要求注意職業安全衛生管理。

立法院社會福利及衛生環境委員會邀請許銘春列席報告業務概況並備質詢，許銘春答詢時做以上表示。

多名立委就影視業從業人員勞動條件安全質詢許銘春，民進黨立委莊競程表示，勞動部現在雖然訂有相關影視業從業人員指引，但業界表示難落實，是否考慮將影視業納入重點勞檢產業。

許銘春說，近日就會針對影視從業人員進行重點勞檢，針對勞動條件檢查，特別是領有文化部紓困的產業，會要求影視從業人員落實相關職業安全。

民眾黨立委蔡壁如詢問，影視圈可能有許多臨時工，該如何勞檢。勞動部職業安全衛生署署長鄒子廉表示，會先針對既有固定片場的職業安全衛生來勞檢，至於劇組外景拍片部分，會與文化部影視局聯繫，由於劇組外景拍片必須先申請，後續會對此進行風險分級來勞檢。

國民黨立委蔣萬安詢問，勞研所過去報告顯示，有許多影視業職災勞工職災後，沒有請領職災傷病給付，原因是什麼。勞研所所長何俊傑指出，主因對勞保的保險權益沒有很清楚，以及當時問卷設計問題。

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許銘春強調，當時研究報告完成後，也有把指引轉為教材，後續也辦理3場次大型宣導活動及影視專家座談會等，後續會努力讓至少8成的影劇人員都知道有職災請領的權益。

鄒子廉接受媒體聯訪指出，影視業人員勞動環境變動大，目前已經先掌握名冊，國內登記影視業有1000多家，勞保資料則顯示，投保人數約2萬多人，後續也會希望事業單位訂定安全管理計畫，從公會及工會方面來宣導，預計3月底優先檢查固定片場，要求注意職業安全衛生管理。（編輯：管中維）1110317