「賽德克」赴神仙谷勘景 魏德聖曾失足險摔下瀑布

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導演魏德聖籌備多年的「台灣三部曲」因COVID-19疫情衝擊和資金不到位停工，他16日表示，未來將以動畫片形式推出，但強調不會因此壓縮想闡述的故事。（紅心字會提供）中央社記者王心妤傳真 111年3月16日

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（中央社記者王心妤台北16日電）影集「初擁」2名工作人員11日墜谷搶救不治，取景地點即是導演魏德聖拍攝電影「賽德克．巴萊」的神仙谷。他今天表示，當初勘景時因為下雨就曾失足差點摔下瀑布，險些喪命。

多曼尼製作公司的影集「初擁」，3月11日在苗栗南庄神仙谷拍攝，黃姓攝影師及王姓收音助理跌落溪谷，傷重不治。

魏德聖今天出席NFT首發暨公益捐贈記者會時表示，當年拍攝「賽德克．巴萊」前往當地勘景時，雖然被天然美景震撼，但回程遇上大雨，跳過小溪時不慎腳滑，差點整個人摔進溪中。

魏德聖表示，「那個瀑布大概有3階，有十幾、二十幾層樓高，如果不小心掉下去，可能會喪命。」他表示，因為自己失足摔倒，最後也改到旁邊的山坡取景，不讓團隊有危險的可能。

魏德聖籌備多年的電影「台灣三部曲」去年因COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情衝擊和資金不到位而停工，魏德聖今天表示，將會改成動畫片形式推出，預估成本落在新台幣5億元。

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魏德聖表示，「台灣三部曲」停工時也曾有過低潮，但想到不能讓已經支持的朋友失望，便決定轉換形式推出作品。他強調，動畫片只是表現的工具，並不會因此壓縮想闡述的故事，也有信心就算是動畫片，也能讓觀眾進戲院支持。

魏德聖此次搶搭NFT風潮，「台灣三部曲」將使用電影故事和人文歷史打造內容，他也捐贈船票NFT參與公益，幫助兒童募集營養餐費。（編輯：張雅淨）1110316